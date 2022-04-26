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Torcida do Vasco se reúne com dirigentes e jogadores; Conceição comenta: 'Nos cobrar e nos apoiar'

Zagueiro vascaíno revela que reunião foi produtiva e que todos vão seguir no mesmo caminho em prol do Cruz-Maltino...
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Publicado em 

26 abr 2022 às 19:02

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 19:02

Um grupo de torcedores do Vasco esteve presente no CT Moacyr Barbosa, nesta terça-feira, para conversar com os dirigentes e jogadores cruz-maltinos. Esta foi a terceira reunião num intervalo de sete dias. Segundo o zagueiro Anderson Conceição, entre cobranças e apoio, o diálogo foi pacífico entre ambas as partes.> Confira a tabela da Série B do Brasileirão
- A torcida veio nos cobrar e nos apoiar. Estão fechados conosco. Quanto mais tivermos torcida, jogador, diretoria, todos juntos, as coisas tendem a andar no caminho correto. Então, acho que tem que ser assim em 2022. Todo mundo no mesmo trilho para querer o bem do Vasco - afirmou o camisa 4, que comentou a produtividade da reunião:
- Foi uma conversa bastante tranquila. O torcedor colocou o que eles pensam e nós o que achávamos. Foi válida.
Apesar do apoio do torcedor, até o momento, o Gigante só vendeu cerca de 5.500 ingressos para a partida contra a Ponte Preta, em São Januário, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Crédito: TorcedoresdoVascosereúnemmaisumavezcomdirigentesejogadorespelaterceiravezemsetedias(Foto:DanielRamalho/Vasco

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