Torcida do Vasco se reúne com dirigentes e jogadores; Conceição comenta: 'Nos cobrar e nos apoiar'

Um grupo de torcedores do Vasco esteve presente no CT Moacyr Barbosa, nesta terça-feira, para conversar com os dirigentes e jogadores cruz-maltinos. Esta foi a terceira reunião num intervalo de sete dias. Segundo o zagueiro Anderson Conceição, entre cobranças e apoio, o diálogo foi pacífico entre ambas as partes.> Confira a tabela da Série B do Brasileirão

- A torcida veio nos cobrar e nos apoiar. Estão fechados conosco. Quanto mais tivermos torcida, jogador, diretoria, todos juntos, as coisas tendem a andar no caminho correto. Então, acho que tem que ser assim em 2022. Todo mundo no mesmo trilho para querer o bem do Vasco - afirmou o camisa 4, que comentou a produtividade da reunião:

- Foi uma conversa bastante tranquila. O torcedor colocou o que eles pensam e nós o que achávamos. Foi válida.

Apesar do apoio do torcedor, até o momento, o Gigante só vendeu cerca de 5.500 ingressos para a partida contra a Ponte Preta, em São Januário, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.