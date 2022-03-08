Torcida do Vasco recebe o time com festa em Petrolina antes do jogo contra a Juazeirense

Festa na recepção. Nem chega a ser novidade, mas foi o que fez a torcida do Vasco na chegada da delegação a Petrolina (PE), na tarde desta terça-feira. Nene, Raniel e companhia desembarcaram no Aeroporto Nilo Coelho por volta das 17h, e vão ficar concentrados na cidade pernambucana para o duelo contra a Juazeirense, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil.placeholderDezenas de torcedores foram ao aeroporto apoiar os jogadores, que vão buscar a classificação no jogo único válido pela segunda fase da competição. Os times já se enfrentaram pelo mesmo torneio em 2019, quando o Cruz-Maltino avançou.