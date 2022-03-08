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Torcida do Vasco recebe o time com festa em Petrolina antes do jogo contra a Juazeirense

Cruz-Maltino vai ficar concentrado na cidade pernambucana vizinha a Juazeiro, da Bahia, local do jogo desta quarta-feira pela Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 17:55

Publicado em 08 de Março de 2022 às 17:55

Festa na recepção. Nem chega a ser novidade, mas foi o que fez a torcida do Vasco na chegada da delegação a Petrolina (PE), na tarde desta terça-feira. Nene, Raniel e companhia desembarcaram no Aeroporto Nilo Coelho por volta das 17h, e vão ficar concentrados na cidade pernambucana para o duelo contra a Juazeirense, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil.placeholderDezenas de torcedores foram ao aeroporto apoiar os jogadores, que vão buscar a classificação no jogo único válido pela segunda fase da competição. Os times já se enfrentaram pelo mesmo torneio em 2019, quando o Cruz-Maltino avançou.
O time que chegar à terceira fase vai garantir ao clube R$ 1,9 milhão. O valor é relativo à premiação da competição.
-> Confira a tabela da Copa do Brasil
Crédito: NenefoiumdosjogadoresdoVascomaisfestejadosnachegadadotimeaPetrolina(Reprodução/Twitter

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