Torcida do Timão protesta fora do estádio: 'Joga por amor ou por terror'

A derrota para o Palmeiras por 2 a 0, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, foi a gota d'água para a paciência da torcida do Corinthians, que foi até o estádio, em Itaquera, para protestar contra jogadores, comissão técnica e diretoria. Cerca de 100 torcedores colocaram suas reclamações por lá.Pressionado por melhores resultados e desempenho, o técnico Tiago Nunes foi xingado por esse grupo de torcedores, que pediram sua saída do Timão. Até esse momento, os protestos eram pacíficos e não pareciam que passariam desse ponto. A Polícia Militar, presente no local, imediatamente se posicionou para monitorar as ações de cada um dos corintianos e proteger a saída.