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futebol

Torcida do Timão protesta fora do estádio: 'Joga por amor ou por terror'

Após a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, na Neo Química Arena, organizadas do Corinthians foram até Itaquera para reclamar da atual fase do time. Jogadores foram alvo...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 21:55

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 21:55
Crédito: Reprodução/ESPN
A derrota para o Palmeiras por 2 a 0, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, foi a gota d'água para a paciência da torcida do Corinthians, que foi até o estádio, em Itaquera, para protestar contra jogadores, comissão técnica e diretoria. Cerca de 100 torcedores colocaram suas reclamações por lá.Pressionado por melhores resultados e desempenho, o técnico Tiago Nunes foi xingado por esse grupo de torcedores, que pediram sua saída do Timão. Até esse momento, os protestos eram pacíficos e não pareciam que passariam desse ponto. A Polícia Militar, presente no local, imediatamente se posicionou para monitorar as ações de cada um dos corintianos e proteger a saída.
Mas não foi só o treinador que foi alvo das críticas, os jogadores como Luan e até o ídolo Cássio, também acabaram sendo xingadas pelo grupo. Sobrou inclusive para os dirigentes, Andrés Sanchez e Duílio Monteiro Alves, foram criticados pelo fato de estarem envolvidos nas eleições do clube.
Um dos cânticos entoados pelos torcedores foi "ou joga por amor ou joga por terror, filho da p***", além de o tradicional "Vergonha, vergonha, vergonha, time sem vergonha", entre outros. Quando o grupo já estava se dispersando, segundo o repórter Flávio Ortega, da ESPN, supostamente foram atiradas pedras na PM, que reagiu e expulsou os corintianos do local com bombas.

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