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futebol

Torcida do Sport se aglomera em aeroporto para receber Thiago Neves

Ao desembarcar em Recife, meia falou rapidamente confessou que não imaginava tamanho carinho em sua recepção...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 10:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2020 às 10:27
Crédito: Anderson Stevens/Sport
Se por parte dos torcedores do Atlético-MG a aglomeração promovida na frente da sede do clube foi para protestar contra a chegada de Thiago Neves, no Recife a atitude da torcida do Sport foi inversamente proporcional no Aeroporto Internacional.
Isso porque um grande contingente de fãs do Leão estavam à espera do desembarque do jogador de 35 anos que, em rápida negociação, passou de nome pretendido a oficializado pela equipe da Praça da Bandeira após sua apagada passagem pelo Grêmio.
O comportamento da torcida leonina foi tão impactante que, apesar de falar apenas rapidamente no aeroporto tentando fugir da aglomeração em meio a pandemia, Thiago teve tempo para fazer uma confissão em declaração aos meios de comunicação do Sport:
- Não esperava. Estou muito feliz, depois de um mês conturbado que passei. Então tenho certeza que vou ser feliz com os torcedores e com a camisa do Sport.

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