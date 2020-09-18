Torcida do Sport se aglomera em aeroporto para receber Thiago Neves

Se por parte dos torcedores do Atlético-MG a aglomeração promovida na frente da sede do clube foi para protestar contra a chegada de Thiago Neves, no Recife a atitude da torcida do Sport foi inversamente proporcional no Aeroporto Internacional.
Isso porque um grande contingente de fãs do Leão estavam à espera do desembarque do jogador de 35 anos que, em rápida negociação, passou de nome pretendido a oficializado pela equipe da Praça da Bandeira após sua apagada passagem pelo Grêmio.
O comportamento da torcida leonina foi tão impactante que, apesar de falar apenas rapidamente no aeroporto tentando fugir da aglomeração em meio a pandemia, Thiago teve tempo para fazer uma confissão em declaração aos meios de comunicação do Sport:
- Não esperava. Estou muito feliz, depois de um mês conturbado que passei. Então tenho certeza que vou ser feliz com os torcedores e com a camisa do Sport.