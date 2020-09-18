Torcida do Sport se aglomera em aeroporto para receber Thiago Neves

Crédito: Anderson Stevens/Sport

Se por parte dos torcedores do Atlético-MG a aglomeração promovida na frente da sede do clube foi para protestar contra a chegada de Thiago Neves, no Recife a atitude da torcida do Sport foi inversamente proporcional no Aeroporto Internacional.

Isso porque um grande contingente de fãs do Leão estavam à espera do desembarque do jogador de 35 anos que, em rápida negociação, passou de nome pretendido a oficializado pela equipe da Praça da Bandeira após sua apagada passagem pelo Grêmio.

O comportamento da torcida leonina foi tão impactante que, apesar de falar apenas rapidamente no aeroporto tentando fugir da aglomeração em meio a pandemia, Thiago teve tempo para fazer uma confissão em declaração aos meios de comunicação do Sport: