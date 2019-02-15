Torcida do Serra terá dois setores da arquibancada contra o Vasco

Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini

gostaria de aumentar a capacidade do Klebão, que estava em 9 mil. A capacidade do estádio Kleber Andrade, em Cariacica, para a partida entre Serra e Vasco será de 19 mil torcedores. O jogo, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, acontece na próxima quarta-feira (20), às 21h30. Durante esta semana, após a vitória por 1 a 0 sobre o Remo, a diretoria do Serra garantiu que

Com isso, a divisão das arquibancadas ficará da seguinte forma: setores A e B para os vascaínos, setor C para a torcida mista e setor D para os tricolores.

Para chegar aos setores A e B (Vasco), o torcedor terá acesso ao estádio pelos portões da frente, à esquerda. A torcida mista (setor C) também vai entrar pelo portão da frente, mas à direita, enquanto o setor D, os camarotes e imprensa entram no estádio pelo portão de trás do Kleber Andrade.

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