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Kleber Andrade

Torcida do Serra terá dois setores da arquibancada contra o Vasco

A divisão ficou da seguinte forma: setores A e B para os vascaínos, setor C para a torcida mista e setor D para os tricolores

Publicado em 

15 fev 2019 às 19:53

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 19:53

Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini
A capacidade do estádio Kleber Andrade, em Cariacica, para a partida entre Serra e Vasco será de 19 mil torcedores. O jogo, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, acontece na próxima quarta-feira (20), às 21h30. Durante esta semana, após a vitória por 1 a 0 sobre o Remo, a diretoria do Serra garantiu que gostaria de aumentar a capacidade do Klebão, que estava em 9 mil.
Com isso, a divisão das arquibancadas ficará da seguinte forma: setores A e B para os vascaínos, setor C para a torcida mista e setor D para os tricolores.
> Definidos os valores dos ingressos para Serra e Vasco, no Kleber Andrade
Para chegar aos setores A e B (Vasco), o torcedor terá acesso ao estádio pelos portões da frente, à esquerda. A torcida mista (setor C) também vai entrar pelo portão da frente, mas à direita, enquanto o setor D, os camarotes e imprensa entram no estádio pelo portão de trás do Kleber Andrade.
PROMOÇÃO
Os valores dos ingressos para a partida serão R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia). Leitores do Notícia Agora poderão pagar meia-entrada, bastando recortar o cupom-desconto publicado no jornal a partir deste sábado (16). Integrantes do Clube A Gazeta também terão direito a comprar os ingressos pelo valor de meia, sendo até quatro bilhetes promocionais por assinante.

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