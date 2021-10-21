Torcida do Santos esgota os ingressos para a partida contra o América-MG

Crédito: Fábio Lázaro

A torcida do Santos esgotou os 8014 lugares para a partida contra o América-MG, neste sábado (23), às 17 horas, na Vila Belmiro. O clube iniciou a venda na segunda-feira com prioridade para os sócios e nesta quinta-feira (21), para os não sócios.O Santos disponibilizou a venda online pelo preço único de R$ 40 e vai seguir as determinações do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, nos quais a capacidade, neste primeiro momento, é limitada para 50%, com cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção contra a Covid-19.

Proprietários de cadeira cativa/especial terão até sábado (23), às 14h30, para fazer a compra do ingresso pelo site Sócio Rei ou até esgotarem os lugares. Proprietários de camarote superior D. Pedro também terão até sábado (23), às 14h30, para fazer a compra dos lugares do seu camarote. Em ambos, caso não seja realizada a compra, o acesso ao estádio não será permitido.

Comprovante de vacinação

Para o ingresso no estádio Urbano Caldeira será necessário apresentar comprovante de vacinação completo, com duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca ou Pfeizer ou dose única da Janssen. Quem ainda não tiver concluído o esquema vacinal deverá ter tomado ao menos uma dose da vacina e apresentar um teste com validade de 48 horas, para os do tipo PCR, ou 24 horas para os testes de antígeno. O uso de máscara durante toda a partida é obrigatório em todos os setores do estádio, além de respeitar o distanciamento entre os assentos.O comprovante de vacinação deverá ser apresentado fisicamente ou a carteira original nas tendas, próximas à Vila Belmiro, assim como o de teste negativo de PCR ou de antígeno. Menores de 12 anos, por não serem vacinados, não poderão ingressar no estádio. Não será permitida a entrada no estádio em caso de não apresentação desses comprovantes. Caso não apresente a documentação ou não cumpra os requisitos estabelecidos, o valor pago pelo ingresso não será reembolsado.

Postos de checagem e colocação de pulseiras