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futebol

Torcida do Santos esgota ingressos para o clássico contra o Palmeiras

Diretoria do Peixe pretende rever benefício de compra de ingressos para convidados...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 18:25

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 18:25

Crédito: Pedro Alvarez
A torcida do Santos esgotou os ingressos para o clássico contra o Palmeiras neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram disponibilizados 16.032 ingressos. É o quarto jogo com público na Vila, diante o Grêmio, América-MG e Fluminense a torcida também esgotou os ingressos.Durante esta quarta-feira, alguns torcedores questionaram nas redes sociais o direito de sócios levarem acompanhantes para os jogos, o que "tira" a oportunidade de sócios de outras categorias comprarem.
O Santos esclareceu, porém, que a permissão para que associados comprem ingressos também para acompanhantes está prevista em todo o material de divulgação do Programa Sócio Rei como uma das principais vantagens de cada plano.
Ainda segundo esclarecimento do clube, a atual gestão discorda dessa iniciativa e apresentará um conjunto de mudanças no programa durante a próxima reunião do Conselho Deliberativo.
Outras críticas aconteceram por conta da dificuldade em razão da instabilidade ocorrida hoje no site do programa. Quando as vendas abriram para Sócios Silver, o site ficou por mais de uma hora sem funcionar.A FENG, empresa que opera o site e a compra dos ingressos, esclareceu em nota:
“Prezado Associado (a),
a Feng, empresa responsável pela operação do software de gestão de sócios do Santos FC, realiza este contato para esclarecer sobre a instabilidade encontrada pelos sócios na abertura de venda de ingressos para Santos x Palmeiras para o plano Silver.
Com a volta de público ao estádio, estamos reajustando nossa arquitetura de servidores para manter o site estável com um volume de acessos muito maior do que nos últimos meses.
Porém, tivemos milhares de acessos no mesmo minuto para esta partida contra o Palmeiras e foi necessário realizar uma operação manual para o site voltar à estabilidade, tendo se mantido instável por cerca de 45 minutos até a completa normalização.
Lamentamos o ocorrido e estamos trabalhando para voltar ao mesmo padrão de estabilidade que o site possuía antes da pandemia.”

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