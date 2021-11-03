Torcida do Santos esgota ingressos para o clássico contra o Palmeiras

Crédito: Pedro Alvarez

A torcida do Santos esgotou os ingressos para o clássico contra o Palmeiras neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram disponibilizados 16.032 ingressos. É o quarto jogo com público na Vila, diante o Grêmio, América-MG e Fluminense a torcida também esgotou os ingressos.Durante esta quarta-feira, alguns torcedores questionaram nas redes sociais o direito de sócios levarem acompanhantes para os jogos, o que "tira" a oportunidade de sócios de outras categorias comprarem.

O Santos esclareceu, porém, que a permissão para que associados comprem ingressos também para acompanhantes está prevista em todo o material de divulgação do Programa Sócio Rei como uma das principais vantagens de cada plano.

Ainda segundo esclarecimento do clube, a atual gestão discorda dessa iniciativa e apresentará um conjunto de mudanças no programa durante a próxima reunião do Conselho Deliberativo.

Outras críticas aconteceram por conta da dificuldade em razão da instabilidade ocorrida hoje no site do programa. Quando as vendas abriram para Sócios Silver, o site ficou por mais de uma hora sem funcionar.A FENG, empresa que opera o site e a compra dos ingressos, esclareceu em nota:

“Prezado Associado (a),

a Feng, empresa responsável pela operação do software de gestão de sócios do Santos FC, realiza este contato para esclarecer sobre a instabilidade encontrada pelos sócios na abertura de venda de ingressos para Santos x Palmeiras para o plano Silver.

Com a volta de público ao estádio, estamos reajustando nossa arquitetura de servidores para manter o site estável com um volume de acessos muito maior do que nos últimos meses.

Porém, tivemos milhares de acessos no mesmo minuto para esta partida contra o Palmeiras e foi necessário realizar uma operação manual para o site voltar à estabilidade, tendo se mantido instável por cerca de 45 minutos até a completa normalização.