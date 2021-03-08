Torcida do PSG insulta Shakira antes de duelo contra o Barcelona

No último domingo, véspera do Dia Internacional das Mulheres, torcedores do Paris Saint-Germain estenderam uma faixa com insultos direcionados à Shakira, esposa de Piqué. Os fãs do clube francês escreveram “Shakira à La Jonquera”, município catalão que faz fronteira com a França conhecido por prostituição.A provocação acontece na semana em que o Barcelona viaja até Paris para encarar o time de Mauricio Pochettino pelas oitavas de final da Champions League. No duelo de ida, os franceses venceram os culés por 4 a 1 e estão com a classificação para as quartas de final encaminhada.