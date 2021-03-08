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Torcida do PSG insulta Shakira antes de duelo contra o Barcelona

No último domingo, véspera do Dia Internacional das Mulheres, torcedores franceses estenderam faixa dizendo que a cantora, esposa de Piqué, deveria ir para um prostíbulo...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 11:55

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 11:55
Crédito: Torcedores do PSG provocam Shakira na semana do duelo contra o Barcelona pela Champions (Reprodução
No último domingo, véspera do Dia Internacional das Mulheres, torcedores do Paris Saint-Germain estenderam uma faixa com insultos direcionados à Shakira, esposa de Piqué. Os fãs do clube francês escreveram “Shakira à La Jonquera”, município catalão que faz fronteira com a França conhecido por prostituição.A provocação acontece na semana em que o Barcelona viaja até Paris para encarar o time de Mauricio Pochettino pelas oitavas de final da Champions League. No duelo de ida, os franceses venceram os culés por 4 a 1 e estão com a classificação para as quartas de final encaminhada.
> Veja a tabela da Champions League
Não é a primeira vez que Shakira é alvo de provocação de torcedores rivais. A torcida do Espanyol, principal rival do Barça na Catalunha, fez uma faixa dizendo “Shakira es de todos”, o que revoltou os membros da equipe blaugrana e Piqué. Até o momento, o PSG não se pronunciou sobre o caso.

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