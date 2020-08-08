Torcida do Palmeiras monta mosaico 3D com imagens de ídolos no Allianz

Crédito: Luxemburgo homenageado pela torcida do Palmeiras (Reprodução

A torcida do Palmeiras estará presente no Allianz Parque mesmo que à distância. A Mancha Alviverde, principal organizada do clube, preparou um mosaico 3D com as imagens de Evair e Vanderlei Luxemburgo.

Os dois personagens fazem parte da história e foram protagonistas contra o Corinthians. O ex-atacante fez o gol de pênalti que acabou com o jejum de títulos em 1993, quando Luxa era o treinador.

Atual comandante alviverde, Luxemburgo é responsável pelos últimos quatro títulos estaduais do Palmeiras (1993, 1994, 1996 e 2008).