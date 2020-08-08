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futebol

Torcida do Palmeiras monta mosaico 3D com imagens de ídolos no Allianz

Evair e Vanderlei Luxemburgo são homenageados como personagens. Mancha Alviverde decorou o estádio inteiro para a final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 15:44

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 15:44

Crédito: Luxemburgo homenageado pela torcida do Palmeiras (Reprodução
A torcida do Palmeiras estará presente no Allianz Parque mesmo que à distância. A Mancha Alviverde, principal organizada do clube, preparou um mosaico 3D com as imagens de Evair e Vanderlei Luxemburgo.
Os dois personagens fazem parte da história e foram protagonistas contra o Corinthians. O ex-atacante fez o gol de pênalti que acabou com o jejum de títulos em 1993, quando Luxa era o treinador.
Atual comandante alviverde, Luxemburgo é responsável pelos últimos quatro títulos estaduais do Palmeiras (1993, 1994, 1996 e 2008).
O Allianz Parque também recebeu decoração especial para a final nos setores inferiores e superiores.

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