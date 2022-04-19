Torcida do Liverpool presta homenagem a Cristiano Ronaldo em clássico com o Manchester United

Um dia após o anúncio de Cristiano Ronaldo sobre a morte de um dos filhos com a modelo Georgina Rodríguez, torcedores do Liverpool prestaram homenagem ao craque do Manchester United nesta terça-feira. Em clássico entre as duas equipes no Campeonato Inglês, o português foi aplaudido.No sétimo minuto da partida, os torcedores dos Reds, mandante do duelo, bateram palmas para o atacante por 60 segundos. A minutagem foi em alusão ao número da camisa que português utiliza nos Diabos Vermelhos e que o acompanha durante a carreira. Cristiano Ronaldo foi liberado do duelo com o Liverpool e não entrou em campo com seus companheiros.