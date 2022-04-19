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Torcida do Liverpool presta homenagem a Cristiano Ronaldo em clássico com o Manchester United

Torcedores dos Reds aplaudem jogador português no sétimo minuto, em alusão ao seu número de camisa. Astro comunicou morte de filho durante o parto na última segunda...
LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2022 às 16:43

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 16:43

Um dia após o anúncio de Cristiano Ronaldo sobre a morte de um dos filhos com a modelo Georgina Rodríguez, torcedores do Liverpool prestaram homenagem ao craque do Manchester United nesta terça-feira. Em clássico entre as duas equipes no Campeonato Inglês, o português foi aplaudido.No sétimo minuto da partida, os torcedores dos Reds, mandante do duelo, bateram palmas para o atacante por 60 segundos. A minutagem foi em alusão ao número da camisa que português utiliza nos Diabos Vermelhos e que o acompanha durante a carreira. Cristiano Ronaldo foi liberado do duelo com o Liverpool e não entrou em campo com seus companheiros.
- Família é mais importante do que tudo e Ronaldo está apoiando seus amados nesses tempos de imensa dificuldade. Nós confirmamos que ele não jogará diante do Liverpool, em Anfield, e reforçamos o pedido de privacidade da família. Cristiano, nós estamos com você e enviando forças à família - disse o clube em comunicado.
Crédito: CristianoRonaldofoiaplaudidoemAnfieldRoad(Foto:Reprodução

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