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futebol

Torcida do Internacional protesta antes de jogo no Beira-Rio

Organizada estendeu faixas por todo estádio e cobrou a diretoria e nomes importantes do elenco...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 20:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2021 às 20:05
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O clima no Internacional é de pura pressão. Eliminado da Copa do Brasil e Libertadores, o Colorado vai mal das pernas no Brasileirão e encara o Cuiabá para dar uma resposta ao seu torcedor.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Antes do jogo contra o Dourado, a Torcida Organizada do Colorado compareceu ao Beira-Rio e estendeu diversas faixas de protesto contra o elenco.
Alvos não faltaram. Além da diretoria, nomes como Galhardo, Heitor, Lindoso e Edenilson foram cobrados.
Inicialmente, a ideia era manter o protesto para o jogo, mas a direção do Colorado, ao tomar conhecimento das cobranças, retirou todas as faixas.

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