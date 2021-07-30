Torcida do Internacional protesta antes de jogo no Beira-Rio

O clima no Internacional é de pura pressão. Eliminado da Copa do Brasil e Libertadores, o Colorado vai mal das pernas no Brasileirão e encara o Cuiabá para dar uma resposta ao seu torcedor.
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Antes do jogo contra o Dourado, a Torcida Organizada do Colorado compareceu ao Beira-Rio e estendeu diversas faixas de protesto contra o elenco.
Alvos não faltaram. Além da diretoria, nomes como Galhardo, Heitor, Lindoso e Edenilson foram cobrados.
Inicialmente, a ideia era manter o protesto para o jogo, mas a direção do Colorado, ao tomar conhecimento das cobranças, retirou todas as faixas.