Torcida do Internacional protesta antes de jogo no Beira-Rio

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O clima no Internacional é de pura pressão. Eliminado da Copa do Brasil e Libertadores, o Colorado vai mal das pernas no Brasileirão e encara o Cuiabá para dar uma resposta ao seu torcedor.

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Antes do jogo contra o Dourado, a Torcida Organizada do Colorado compareceu ao Beira-Rio e estendeu diversas faixas de protesto contra o elenco.

Alvos não faltaram. Além da diretoria, nomes como Galhardo, Heitor, Lindoso e Edenilson foram cobrados.