Torcida do Fluminense prepara mosaico de carrascos do Flamengo antes de final do Carioca

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Como tem sido comum nas partidas como mandante, o Fluminense terá mais um mosaico no Maracanã para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. A torcida preparou uma homenagem a ídolos e carrascos do Flamengo que fizeram história em decisões do Estadual. A bola rola às 21h05 deste sábado.

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No mosaico, fotos de Assis e Washington, o Casal 20 dos anos 1980, além de "Ame o Rio", o patrocínio que era estampado na camisa tricolor na histórica final do gol de barriga de Renato Gaúcho, em 1995. Há também as bandeiras e faixas das torcidas.

As ações são feitas por torcidas organizadas e movimentos de tricolores desde a volta do futebol em meio à pandemia da Covid-19. Nesta quarta-feira, contra o Santa Fe, houve outro mosaico com "vamos lutar por mais essa taça" escrito.