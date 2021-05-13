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Torcida do Fluminense prepara mosaico de carrascos do Flamengo antes de final do Carioca

Imagens de Assis e Washington, o Casal 20, e Ame o Rio, patrocinador da histórica final do gol de barriga de Renato Gaúcho, em 1995, estão no estádio...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 17:23

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 17:23
Crédito: Reprodução
Como tem sido comum nas partidas como mandante, o Fluminense terá mais um mosaico no Maracanã para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. A torcida preparou uma homenagem a ídolos e carrascos do Flamengo que fizeram história em decisões do Estadual. A bola rola às 21h05 deste sábado.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
No mosaico, fotos de Assis e Washington, o Casal 20 dos anos 1980, além de "Ame o Rio", o patrocínio que era estampado na camisa tricolor na histórica final do gol de barriga de Renato Gaúcho, em 1995. Há também as bandeiras e faixas das torcidas.
As ações são feitas por torcidas organizadas e movimentos de tricolores desde a volta do futebol em meio à pandemia da Covid-19. Nesta quarta-feira, contra o Santa Fe, houve outro mosaico com "vamos lutar por mais essa taça" escrito.
O primeiro jogo terá mando do Fluminense e será já neste sábado. Na próxima semana, dia 22, é a vez do Flamengo ser o mandante. Este duelo não terá a presença de público, que ainda será discutido para o segundo clássico.

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