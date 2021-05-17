Torcida do Fluminense faz quarto mosaico em oito dias antes de jogo na Libertadores: 'Nós somos a história'

A torcida do Fluminense montou o quarto mosaico em oito dias antes de mais uma rodada da Libertadores. Nesta terça-feira, às 21h30, o Tricolor recebe o Junior Barranquilla, da Colômbia, no Maracanã, e terá nas arquibancadas a frase "Nós somos a história", além de uma alusão ao Estádio das Laranjeiras. Em caso de empate o time de Roger Machado já garante a vaga nas oitavas de final do torneio.
Veja a tabela da Libertadores
Os mosaicos são feitos em conjunto entre as torcidas organizadas e movimentos de tricolores. Há uma votação para definir quais são as frases e/ou imagens. No clássico com o Flamengo, na final do Carioca, o clube fez homenagem aos carrascos do rival.
O Flu é o líder do Grupo D, com oito pontos. O River Plate (ARG), em segundo, tem seis, enquanto o Junior Barranquilla (COL) tem três. O Santa Fe (COL) é o lanterna, com apenas dois.