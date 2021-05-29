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futebol

Torcida do Flamengo monta quarto mosaico diferente em 10 dias no Maracanã; veja fotos

Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras neste domingo, às 16h, pela primeira rodada do Brasileirão. Novo mosaico faz homenagem ao título do basquete no NBB...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 15:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mai 2021 às 15:55
Crédito: Divulgação/Flamengo
A arquibancada do Maracanã estará de cara nova para a estreia do Flamengo no Brasileirão contra o Palmeiras. Neste sábado, véspera da partida, o clube divulgou nas redes sociais o novo mosaico preparado pela torcida - o quarto diferente nos últimos 10 dias.
+ GUIA DO BRASILEIRÃO: Flamengo encara desafios e defende favoritismo na busca pelo inédito tricampeonato
Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela primeira rodada do Brasileirão-2021. A partida terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.

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