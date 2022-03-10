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Torcida do Flamengo esgota os ingressos para o jogo contra o Bangu

Serão mais de 57 mil torcedores presentes no retorno do time ao Maracanã, neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 17:25

Publicado em 10 de Março de 2022 às 17:25

O reencontro do Flamengo com o Maracanã será de casa cheia. De maneira antecipada, os mais de 57 mil ingressos para a partida contra o Bangu, neste sábado pela 11ª rodada da Taça Guanabara, foram vendidos. A bola rola às 19h30, com transmissão em tempo real do LANCE!, no primeiro jogo no local após a reforma do gramado. Será a estreia do técnico Paulo Sousa no Maraca.A informação de que as entradas estão esgotadas foi inicialmente publicada pelo jornalista Renan Moura, da Rádio Globo. Com as gratuidades, a expectativa é de um público superior a 60 mil no Maracanã neste sábado.+ Veja a classificação e a tabela completa do Campeonato Carioca!O acesso ao Maracanã poderá ser realizado através do e-ticket (voucher gerado no momento da compra) para o torcedor que realizar a compra on-line. Essa medida já aconteceu nos jogos anteriores do Rubro-Negro em Volta Redonda e no Nilton Santos.
Dessa forma, o torcedor deverá, obrigatoriamente, realizar a impressão do voucher e apresentá-lo na entrada do estádio, que agora tem gramado híbrido. Os sócios-torcedores, por sua vez, deverão levar o cartão-ingresso ativo para ter acesso ao interior do Maracanã para o duelo deste sábado, a ser realizado às 19h30, pela 11ª (e última) rodada da Taça Guanabara.
Em tempo: a utilização da da máscara não é mais obrigatória, mas é necessário que o público apresente comprovante de vacinação contra a Covid-19 com as duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante).
Crédito: TorcidadoFlamengolotaráoMaracanãnestesábado,contraoBangu(Foto:PaulaReis/Flamengo

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