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Torcida do Flamengo encara filas na manhã de semifinal da Libertadores

Rubro-negros formaram filas nas bilheterias do Maracanã e da Sede da Gávea na manhã desta quarta-feira, data do jogo contra o Barcelona de Guayaquil, pela Copa Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 11:25

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 11:25

Crédito: LANCE!
Os torcedores do Flamengo, nesta manhã, formaram filas nos principais pontos de retirada de ingressos para a partida contra o Barcelona (EQU). As principais movimentações foram na Sede da Gávea e nas bilheterias do Maracanã, que, a partir das 21h30, será o palco do jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.Assim como no jogo contra o Grêmio, há uma semana, a retirada antecipada do ingresso é obrigatória. Veja todas as informações sobre o acesso à partida aqui!Nas bilheterias 1 e 2 do Maracanã, a retirada de ingressos acontece até às 13h. Na Gávea, o funcionamento será até às 19h. No Shopping Nova América e no Sambódromo, o torcedor poderá retirar seu bilhete até às 21h desta quarta.

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