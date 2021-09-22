Torcida do Flamengo encara filas na manhã de semifinal da Libertadores

Os torcedores do Flamengo, nesta manhã, formaram filas nos principais pontos de retirada de ingressos para a partida contra o Barcelona (EQU). As principais movimentações foram na Sede da Gávea e nas bilheterias do Maracanã, que, a partir das 21h30, será o palco do jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.Assim como no jogo contra o Grêmio, há uma semana, a retirada antecipada do ingresso é obrigatória. Veja todas as informações sobre o acesso à partida aqui!Nas bilheterias 1 e 2 do Maracanã, a retirada de ingressos acontece até às 13h. Na Gávea, o funcionamento será até às 19h. No Shopping Nova América e no Sambódromo, o torcedor poderá retirar seu bilhete até às 21h desta quarta.