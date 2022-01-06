Torcida do Cruzeiro protesta contra a saída de Fábio do clube

A Toca da Raposa amanheceu nesta quinta-feira, 6 de janeiro, com a presença de mutos torcedores do Cruzeiro protestando contra a saída do goleiro Fábio, que foi confirmada na noite de quarta-feira, 5, após 17 anos de clube. E a contrariedade dos cruzeirenses vai se intensificar. Além das manifestações na Toca, a torcida organizada do Cruzeiro Máfia Azul prepara um protesto para a tarde desta quinta-feira, 6 de janeiro, na Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte e um dos principais pontos de encontro na cidade. A principal pauta do manifesto é que os novos gestores do clube, comandado por Ronaldo Fenômeno, voltem atrás na decisão da saída de Fábio, que desejava jogar pelo menso até o fim deste ano, para encerrar a carreira.