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futebol

Torcida do Cruzeiro protesta contra a saída de Fábio do clube

Vários torcedores foram à Toca da Raposa e prometem fechar o centro de Belo Horizonte para pedir que a Raposa volte atrás na decisão de não renovar com o goleiro...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 14:57

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 14:57

A Toca da Raposa amanheceu nesta quinta-feira, 6 de janeiro, com a presença de mutos torcedores do Cruzeiro protestando contra a saída do goleiro Fábio, que foi confirmada na noite de quarta-feira, 5, após 17 anos de clube. E a contrariedade dos cruzeirenses vai se intensificar. Além das manifestações na Toca, a torcida organizada do Cruzeiro Máfia Azul prepara um protesto para a tarde desta quinta-feira, 6 de janeiro, na Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte e um dos principais pontos de encontro na cidade. A principal pauta do manifesto é que os novos gestores do clube, comandado por Ronaldo Fenômeno, voltem atrás na decisão da saída de Fábio, que desejava jogar pelo menso até o fim deste ano, para encerrar a carreira.
Crédito: OrganizadadoCruzeiroestáconvocandoostorcedoresparaumprotestocontraasaídadeFábio-(Foto:ReproduçãodaInternet

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