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futebol

Torcida do Cruzeiro pede a permanência do zagueiro Maicon

Defensor ainda está negociando com a Raposa, mas existe a possibilidade de ir para o Santos...
LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2022 às 20:32

Publicado em 01 de Março de 2022 às 20:32

O zagueiro Maicon, ainda no Cruzeiro, teve um grande volume de pedidos da torcida para ficar na Raposa. O defensor teve um momento de interação, com a torcida azul, teve centenas de pedidos para seguir no clube mineiro, pois está perto de sair. Maicon foi revelado pelo Cruzeiro em 2006, e está esperando o técnico argentino Fabian Bustos, do Santos, definir se irá ou querer ter o jogador no elenco do Peixe.O jogador está negociando um novo contrato com o time azul, que deseja reduzir o salário de Maicon, dentro da nova política salarial da Raposa. Maicon foi anunciado foi no final de 2021 sendo o primeiro reforço do clube para 2022, O zagueiro fez apenas três partidas pelo time azul, ficando de fora das duas últimas partidas do time celeste.
Crédito: OdefensortempropostadoSantoseoscruzeirensesqueremqueelefique-(Divulgação

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