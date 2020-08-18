Torcida do Coritiba pressiona a diretoria no Couto Pereira

A perda do estadual e o início ruim no Campeonato Brasileiro pesam dentro do Coritiba. Se no fim de semana a diretoria teve uma dura conversa com elenco e comissão técnica, agora foi a vez de a torcida entrar na história.Sem focar nos jogadores, alguns integrantes das organizadas foram até o Couro Pereira e, com palavras de ordem, pediram a saída de Rodrigo Pastana, atual diretor de futebol.
Sobrou até mesmo para o presidente Samir Namur, que é um dos responsáveis por manter o cartola na diretoria do Coxa.
No meio de todo esse ambiente conturbado, o Coritiba vai até São Paulo, onde encara o Corinthians, na noite de quarta-feira, a partir das 21h (Horário de Brasília).
Jejum de vitórias
Vale lembrar que, o último jogo que o Coritiba venceu foi no dia 29 de julho, quando venceu o Cianorte pela semifinal do paranaense.