Torcida do Ceará prepara protesto contra torcedores do Flamengo

As torcidas de Flamengo e Ceará estão protagonizando polêmicas nas redes sociais nos últimos dias. Na próxima rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro vai visitar o Vozão, no Castelão, no sábado, às 16h30, e os ingressos para a torcida visitante já estão esgotados. Além disso, o clube mandante anunciou que o torcedor flamenguista que for identificado nos setores destinados à torcida alvinegra será expulso do estádio.+ Confira a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro