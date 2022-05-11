Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Torcida do Ceará prepara protesto contra torcedores do Flamengo

Nos últimos dias, torcedores se provocaram nas redes sociais, antes do confronto pelo Brasileirão, no sábado, pela 6ª rodada da competição...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 21:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 21:18
As torcidas de Flamengo e Ceará estão protagonizando polêmicas nas redes sociais nos últimos dias. Na próxima rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro vai visitar o Vozão, no Castelão, no sábado, às 16h30, e os ingressos para a torcida visitante já estão esgotados. Além disso, o clube mandante anunciou que o torcedor flamenguista que for identificado nos setores destinados à torcida alvinegra será expulso do estádio.+ Confira a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro
Em outros estados, a iniciativa contra os 'mistos' (apelido dado ao torcedor que nasce em uma cidade e torce para times de outros estados) vem crescendo. Inclusive, a torcida do Vozão promete ecoar uma canção da torcida do Goiás que viralizou nas redes sociais como forma de protesto.
- Misto, misto, misto, misto, misto. Tu nasceu em Goiás. Vira-lata e traidor - diz a música.
Crédito: TorcidadoFlamengodevelotarsetordestinadoaosvisitantesnapartidacontraoCeará(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O 'Super El Niño' está chegando?
Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados