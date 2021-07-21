Torcida do Botafogo reprova contratação do técnico Enderson Moreira

Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

A torcida do Botafogo não aprovou a contratação do treinador Enderson Moreira. Pelo menos é o que diz a enquete realizada pelo twitter do LANCE! - Botafogo. Dos 1.246 votos, 78,8% não gostaram da contratação do técnico, que foi anunciado na última terça-feira.

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