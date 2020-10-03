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Torcida do Botafogo protesta contra dirigentes e contratação de Kelvin

Cerca de 30 torcedores do Alvinegro foram ao Estádio Nilton Santos neste sábado e colaram cartazes contra Ricardo Rotenberg, Carlos Augusto Montenegro e a chegada do atacante...
LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 17:49

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 17:49

Crédito: Divulgação/TJB
O Botafogo mais uma vez foi alvo de protestos da torcida. Neste sábado, cerca de 30 botafoguenses apareceram no portão do Estádio Nilton Santos, local onde acontecia o treino da equipe comandada por Bruno Lazaroni, protestando contra Ricardo Rotenberg, Carlos Augusto Montenegro - dirigentes alvinegros - e a contratação de Kelvin.
O atacante tem acordo encaminhado para ser o novo jogador do Botafogo. Livre no mercado, a tendência é que o jogador de 27 anos assine um contrato válido até o fim do Campeonato Brasileiro, mas com opção de renovação por mais duas temporadas, dependendo do desempenho.
Nesta semana, um áudio de Ricardo Rotenberg vazou e viralizou na internet. O membro do Comitê Executivo de Futebol afirmou que "não teria problema" se a contratação de Kelvin desse errado porque ele chegaria ganhando "a metade do Fernando", lateral-direito desligado no fim do mês passado. A torcida não reagiu bem ao comentário.
Carlos Augusto Montenegro, outro dirigente que também já teve áudios vazados, foi outro alvo dos protestos. Entre os cartazes, um deles pedia para o ex-presidente "calar a boca".
O Botafogo, penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Fluminense neste domingo, às 11h, no Estádio Nilton Santos, pela 13ª rodada.

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