Torcida do Botafogo prepara carreata para acompanhar ônibus do time no próximo jogo do Brasileirão

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Diante das limitações de público nos estádios por conta da pandemia da Covid-19, a torcida do Botafogo achou uma nova maneira de mostrar apoio aos jogadores. Os torcedores organizaram a "Carreata Gloriosa": botafoguenses vão acompanhar, de dentro dos próprios veículos, o ônibus do Alvinegro para a partida contra a Ponte Preta, no próximo domingo, pela Série B do Brasileirão.

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O Glorioso entra em campo às 20h30 no Estádio Nilton Santos. O elenco deixa um hotel na Barra da Tijuca às 17h. A intenção dos torcedores é acompanhar todo o trajeto perto do ônibus até o local do jogo.A intenção é de não promover aglomerações e cada torcedor ficar dentro do próprio veículo para mostrar apoio. A iniciativa partiu dos perfis "Resgate Alvinegro" e do movimento "Ninguém Ama Como A Gente" nas redes sociais.