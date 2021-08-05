Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Torcida do Botafogo prepara carreata para acompanhar ônibus do time no próximo jogo do Brasileirão
futebol

Torcida do Botafogo prepara carreata para acompanhar ônibus do time no próximo jogo do Brasileirão

Páginas e torcedores se organizam para acompanhar veículo da Barra da Tijuca até o Estádio Nilton Santos antes da partida contra a Ponte Preta, neste domingo...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 17:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2021 às 17:37
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Diante das limitações de público nos estádios por conta da pandemia da Covid-19, a torcida do Botafogo achou uma nova maneira de mostrar apoio aos jogadores. Os torcedores organizaram a "Carreata Gloriosa": botafoguenses vão acompanhar, de dentro dos próprios veículos, o ônibus do Alvinegro para a partida contra a Ponte Preta, no próximo domingo, pela Série B do Brasileirão.
+ Botafogo: com 11 jogos a menos, Luís Oyama supera participações em gols e envolvimento da Série B 2020
O Glorioso entra em campo às 20h30 no Estádio Nilton Santos. O elenco deixa um hotel na Barra da Tijuca às 17h. A intenção dos torcedores é acompanhar todo o trajeto perto do ônibus até o local do jogo.A intenção é de não promover aglomerações e cada torcedor ficar dentro do próprio veículo para mostrar apoio. A iniciativa partiu dos perfis "Resgate Alvinegro" e do movimento "Ninguém Ama Como A Gente" nas redes sociais.
A ação foi divulgada pelo próprio Botafogo nos perfis do clube na internet. O Alvinegro tem três vitórias seguidas na Série B e, em caso de um novo triunfo, pode encostar de vez no G4 do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados