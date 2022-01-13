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Torcida do Botafogo lota sede e faz festa antes de votação do Conselho pela venda da SAF

Mais de 50 torcedores vão para a sede social do Botafogo antes da reunião do Conselho Deliberativo para autorizar a venda do futebol para John Textor...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 19:21

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 19:21

Em uma mistura de ansiedade e alívio, a torcida do Botafogo encheu a entrada da sede de General Severiano no começo da noite desta quinta-feira antes da reunião do Conselho Deliberativo. Mais de 50 torcedores apareceram na sede social do Alvinegro para o encontro que autoriza a venda da SAF a John Textor.Torcedores começaram a aparecer ainda às 17h. Duas horas depois, mais perto da reunião começar, o clima parecia até mesmo com um dia de jogo. Músicas, hino e cânticos da torcida eram comuns de serem ouvidos.
O presidente Durcésio Mello, um dos responsáveis por autorizar a venda do departamento de futebol, foi ovacionado pelos torcedores presentes. Recém-recuperado de Covid-19, o mandatário marcou presença.
Em votação em formato híbrido, são precisos 121 votos positivos - são 240 conselheiros ao todo - para que a venda dos ativos do futebol a John Textor seja autorizada.
Crédito: TorcidadoBotafogoemGeneralSeveriano(Foto:SergioSantana/LANCE!

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