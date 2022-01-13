Torcida do Botafogo lota sede e faz festa antes de votação do Conselho pela venda da SAF

Em uma mistura de ansiedade e alívio, a torcida do Botafogo encheu a entrada da sede de General Severiano no começo da noite desta quinta-feira antes da reunião do Conselho Deliberativo. Mais de 50 torcedores apareceram na sede social do Alvinegro para o encontro que autoriza a venda da SAF a John Textor.Torcedores começaram a aparecer ainda às 17h. Duas horas depois, mais perto da reunião começar, o clima parecia até mesmo com um dia de jogo. Músicas, hino e cânticos da torcida eram comuns de serem ouvidos.