Torcida do Botafogo lota sede e faz festa antes de votação do Conselho pela venda da SAF

Em uma mistura de ansiedade e alívio, a torcida do Botafogo encheu a entrada da sede de General Severiano no começo da noite desta quinta-feira antes da reunião do Conselho Deliberativo. Mais de 50 torcedores apareceram na sede social do Alvinegro para o encontro que autoriza a venda da SAF a John Textor.Torcedores começaram a aparecer ainda às 17h. Duas horas depois, mais perto da reunião começar, o clima parecia até mesmo com um dia de jogo. Músicas, hino e cânticos da torcida eram comuns de serem ouvidos.
O presidente Durcésio Mello, um dos responsáveis por autorizar a venda do departamento de futebol, foi ovacionado pelos torcedores presentes. Recém-recuperado de Covid-19, o mandatário marcou presença.
Em votação em formato híbrido, são precisos 121 votos positivos - são 240 conselheiros ao todo - para que a venda dos ativos do futebol a John Textor seja autorizada.