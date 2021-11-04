Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Torcida do Botafogo esgota ingressos disponíveis para jogo contra o Vasco

Botafoguenses compram carga de 1000 ingressos em menos de 48 horas; equipes se enfrentam em São Januário pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 nov 2021 às 14:21

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 14:21

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Apoio em resposta após a vitória contra o Confiança. A torcida do Botafogo esgotou a carga de ingressos disponível para a partida contra o Vasco, neste domingo em São Januário, pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão, no começo da tarde desta quinta-feira.+ Análise: Botafogo não é brilhante, mas estrela de Enderson aparece por vitória na alma e coração na Série B
Ao todo, 1000 ingressos foram disponibilizados pela diretoria do Vasco à torcida do Botafogo. Tudo que era destinado ao Alvinegro já foi adquirido de forma online.
A venda foi aberta na manhã de quarta-feira. Ou seja, a torcida do Botafogo comprou tudo que lhe era de direito pouco mais de 24 horas depois da abertura do serviço. Vale lembrar que 20 mil lugares estão abertos em São Januário - a grande maioria, claro, para a torcida do Vasco.
O Botafogo é o vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro com 59 pontos. O Vasco vem na 8ª colocação com 47.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans
Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira
Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados