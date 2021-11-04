Torcida do Botafogo esgota ingressos disponíveis para jogo contra o Vasco

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Apoio em resposta após a vitória contra o Confiança. A torcida do Botafogo esgotou a carga de ingressos disponível para a partida contra o Vasco, neste domingo em São Januário, pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão, no começo da tarde desta quinta-feira.+ Análise: Botafogo não é brilhante, mas estrela de Enderson aparece por vitória na alma e coração na Série B

Ao todo, 1000 ingressos foram disponibilizados pela diretoria do Vasco à torcida do Botafogo. Tudo que era destinado ao Alvinegro já foi adquirido de forma online.

A venda foi aberta na manhã de quarta-feira. Ou seja, a torcida do Botafogo comprou tudo que lhe era de direito pouco mais de 24 horas depois da abertura do serviço. Vale lembrar que 20 mil lugares estão abertos em São Januário - a grande maioria, claro, para a torcida do Vasco.