Torcida do Botafogo cria 'vaquinha' para ajudar motorista do clube a realizar cirurgia

Crédito: Vitor Silva/SSPress/Botafogo.

A torcida do Botafogo se mobilizou em prol de um objetivo positivo. Nesta quarta-feira, torcedores criaram uma "vaquinha" online para arrecadarem doações para ajudar Maurão, motorista do Alvinegro há mais de 20 anos e uma das figuras mais conhecidas nos corredores da sede de General Severiano e do Estádio Nilton Santos.

O estado de saúde de Maurão é ruim. Com um problema de joelho, o motorista precisa de uma cirurgia no local há alguns anos, mas, por conta do peso elevado, precisa realizar uma bariátrica antes. Durante a pandemia, ele desenvolveu um quadro de depressão.

O dinheiro necessário para que o motorista consiga fazer as duas cirurgias beira os R$ 80 mil. A torcida do Botafogo se mobilizou para criar um fundo de arrecadação coletiva, que pode ser acessada clicando aqui.