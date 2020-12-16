Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Torcida do Botafogo cria 'vaquinha' para ajudar motorista do clube a realizar cirurgia
futebol

Torcida do Botafogo cria 'vaquinha' para ajudar motorista do clube a realizar cirurgia

Maurão, conhecido por funcionários e jogadores, passa por situação complicada de saúde e precisa realizar duas cirurgias; torcida se mobilizou nas redes sociais para ajudar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 dez 2020 às 18:13

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 18:13

Crédito: Vitor Silva/SSPress/Botafogo.
A torcida do Botafogo se mobilizou em prol de um objetivo positivo. Nesta quarta-feira, torcedores criaram uma "vaquinha" online para arrecadarem doações para ajudar Maurão, motorista do Alvinegro há mais de 20 anos e uma das figuras mais conhecidas nos corredores da sede de General Severiano e do Estádio Nilton Santos.
O estado de saúde de Maurão é ruim. Com um problema de joelho, o motorista precisa de uma cirurgia no local há alguns anos, mas, por conta do peso elevado, precisa realizar uma bariátrica antes. Durante a pandemia, ele desenvolveu um quadro de depressão.
O dinheiro necessário para que o motorista consiga fazer as duas cirurgias beira os R$ 80 mil. A torcida do Botafogo se mobilizou para criar um fundo de arrecadação coletiva, que pode ser acessada clicando aqui.
Toda a quantia será encaminhada para o motorista, que também conta com a ajuda de Willian, goleiro campeão brasileiro pelo Botafogo em 1995.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Passageiro assiste vídeo de abuso infantil e acaba detido dentro de ônibus em Vitória
Imagem de destaque
Trabalhadores recebem salário após protesto em frente à Prefeitura de Vila Velha
Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados