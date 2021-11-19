Torcida do Botafogo compra mais de 15 mil ingressos para jogo contra Guarani em menos de 24 horas

Diante da possibilidade de conquistar o título da Série B do Brasileirão, a torcida do Botafogo está com uma alta procura em ingressos para o jogo contra o Guarani, no dia 28. Em menos de 24 horas de venda no ar, mais de 15 mil bilhetes já foram vendidos.+ Botafogo supera toda a bilheteria do Brasileirão de 2019 com o valor ganho contra o Operário, na Série B
O clube anunciou a venda às 15h da última quinta-feira. Às 13h desta sexta-feira, o Alvinegro informou que cerca de 16 mil ingressos já estavam comercializados. O Setor Leste Inferior, inclusive, já esgotou.
Desta forma, restam apenas ingressos para os setores Norte, Leste Superior e Oeste - o setor Sul será destinado à torcida do Guarani.
Antes do compromisso contra o Bugre, o Botafogo fará a última partida fora de casa nesta Série B diante do Brasil de Pelotas neste domingo, às 16h, no Estádio Bento Freitas.Venda física para sóciosO Botafogo também ofereceu uma nova forma de compra. Outrora disponíveis apenas via internet, os ingressos estarão abertos para venda de forma física neste fim de semana exclusivamente para sócios-torcedores (o programa "Camisa 7") e sócios-proprietários.
Muitos torcedores relataram problemas na tentativa de garantir a entrada para o jogo no site disponibilizado pelo clube. O Alvinegro informou que o portal foi normalizado.