Torcida do Botafogo compra mais de 15 mil ingressos para jogo contra Guarani em menos de 24 horas

Diante da possibilidade de conquistar o título da Série B do Brasileirão, a torcida do Botafogo está com uma alta procura em ingressos para o jogo contra o Guarani, no dia 28. Em menos de 24 horas de venda no ar, mais de 15 mil bilhetes já foram vendidos.+ Botafogo supera toda a bilheteria do Brasileirão de 2019 com o valor ganho contra o Operário, na Série B

O clube anunciou a venda às 15h da última quinta-feira. Às 13h desta sexta-feira, o Alvinegro informou que cerca de 16 mil ingressos já estavam comercializados. O Setor Leste Inferior, inclusive, já esgotou.

Desta forma, restam apenas ingressos para os setores Norte, Leste Superior e Oeste - o setor Sul será destinado à torcida do Guarani.

Antes do compromisso contra o Bugre, o Botafogo fará a última partida fora de casa nesta Série B diante do Brasil de Pelotas neste domingo, às 16h, no Estádio Bento Freitas.Venda física para sócios​O Botafogo também ofereceu uma nova forma de compra. Outrora disponíveis apenas via internet, os ingressos estarão abertos para venda de forma física neste fim de semana exclusivamente para sócios-torcedores (o programa "Camisa 7") e sócios-proprietários.

Muitos torcedores relataram problemas na tentativa de garantir a entrada para o jogo no site disponibilizado pelo clube. O Alvinegro informou que o portal foi normalizado.