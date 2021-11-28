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Torcida do Botafogo canta 'Fica, Navarro!' após título da Série B; atacante acompanha e faz festa

Campeão da Série B do Brasileirão, Alvinegro teve camisa 99 como artilheiro da equipe na competição; jogador entrou no coro dos torcedores após empate com o Guarani...
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Publicado em 

28 nov 2021 às 20:39

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 20:39

Uma tarde inesquecível para Rafael Navarro. O atacante marcou o primeiro gol do Botafogo no empate por 2 a 2 com o Guarani neste domingo, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão, e terminou o Campeonato Brasileiro como artilheiro do Alvinegro.+ Polícia atira balas de borracha em torcida do Botafogo que fazia festa no Nilton Santos
O camisa 99, contudo, parece ter o futuro longe do Estádio Nilton Santos. Com contrato acabando em dezembro, Rafael Navarro ainda está longe de chegar a um acordo para renovar com o Glorioso.
A torcida, no entanto, tenta dar um "empurrãozinho" para fazer Rafael Navarro mudar de ideia. Após a entrega da taça da Série B e a comemoração pelo título, as arquibancadas do Estádio Nilton Santos puxaram o coro "Fica, Navarro!". O atacante acompanhou e gritou junto dos torcedores.+ Botafogo não desiste e vai apresentar novo projeto financeiro a Rafael Navarro, que recusou Estados Unidos
Rafael Navarro acompanhou o grito dos torcedores, levantou o troféu perto do Setor Norte do Nilton Santos e fez a festa com os botafoguenses. O camisa 99 foi um dos principais personagens da temporada para o Alvinegro.
Crédito: RafaelNavarrofoioartilheirodoBotafogonaSérieB(Foto:VítorSilva/Botafogo

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