Torcida do Botafogo canta 'Fica, Navarro!' após título da Série B; atacante acompanha e faz festa

Uma tarde inesquecível para Rafael Navarro. O atacante marcou o primeiro gol do Botafogo no empate por 2 a 2 com o Guarani neste domingo, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão, e terminou o Campeonato Brasileiro como artilheiro do Alvinegro.+ Polícia atira balas de borracha em torcida do Botafogo que fazia festa no Nilton Santos

O camisa 99, contudo, parece ter o futuro longe do Estádio Nilton Santos. Com contrato acabando em dezembro, Rafael Navarro ainda está longe de chegar a um acordo para renovar com o Glorioso.

A torcida, no entanto, tenta dar um "empurrãozinho" para fazer Rafael Navarro mudar de ideia. Após a entrega da taça da Série B e a comemoração pelo título, as arquibancadas do Estádio Nilton Santos puxaram o coro "Fica, Navarro!". O atacante acompanhou e gritou junto dos torcedores.+ Botafogo não desiste e vai apresentar novo projeto financeiro a Rafael Navarro, que recusou Estados Unidos

Rafael Navarro acompanhou o grito dos torcedores, levantou o troféu perto do Setor Norte do Nilton Santos e fez a festa com os botafoguenses. O camisa 99 foi um dos principais personagens da temporada para o Alvinegro.