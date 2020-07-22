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futebol

Torcida do Benfica protesta contra Jesus e presidente do Benfica

Fãs trataram o treinador tricampeão português como Judas, em alusão a saída do Benfica para o Sporting em 2015. Clube terá eleições presidenciais nos próximos meses...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 15:09

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 15:09

Crédito: Reprodução
Apesar do Benfica ter vencido o Aves por 4 a 0 na última terça-feira, a torcida usou faixas para protestar contra a chegada do técnico Jorge Jesus e a gestão de Luís Filipe Vieira, presidente do clube. Em uma delas, os fãs tratam o comandante como Judas, devido a sua saída das Águias para o Sporting em 2015.- Em 1907, oito foram para lá e não voltaram. Hoje, sem orgulho, Judas voltou… Cosme, vês no que isto se tornou? - dizia uma das faixas.
Já as críticas ao presidente foram em um tom mais político. O Benfica irá passar por eleições em outubro e o clima nos bastidores do clube está quente.
- A democracia, os valores e a mística na rua da amargura… Eis o Benfica da “estrutura” - protestaram os adeptos.
As Águias estão invictas desde a demissão do técnico Bruno Lage e encerram o Campeonato Português no sábado em clássico contra o Sporting, às 17h15 (horário de Brasília). A equipe terminou a competição com a vice-liderança e já pensa na próxima temporada, mas com muitas incertezas.

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