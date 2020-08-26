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futebol

Torcida do Bahia protesta contra o time e Roger Machado

Incomodados com a falta de resultados nos jogos decisivos, a organizada do Tricolor resolveu protestar na porta do CT...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 14:52

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 14:52
Crédito: Divulgação/Reprodução BAMOR
A quarta-feira não está nada doce para o Bahia. Diante do momento instável da equipe, a torcida organizada marcou presença em frente ao Centro de Treinamento e criticou elenco e comissão técnica, mais precisamente o técnico Roger Machado.Em uma das faixas, a torcida acusou a equipe de não ter garra dentro de campo e exigem uma reação no próximo sábado, quando o Esquadrão de Aço encara o Palmeiras.
Copa do Nordeste
A pressão dentro do Bahia aumentou após o revés na Copa do Nordeste. Na final contra o Ceará, o Tricolor não conseguiu se impor e viu o Vozão levar a melhor nas duas partidas.
No Campeonato Brasileiro, o Bahia venceu os dois primeiros jogos, mas a falta de bons resultados na sequência colocou o time m xeque com os torcedores.
Após quatro partidas no Brasileirão, o Tricolor está na 8ª colocação, com sete pontos.

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