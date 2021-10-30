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Torcida do Atlético-MG é liberada para assistir ao jogo contra o Flamengo no Maracanã

Apoio policial garantiu entrada tranquila dos torcedores do Atlético-MG, que ficarão em setor misto na arquibancada do Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 17:50

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 17:50

Crédito: Sergio Santana/LANCE!
Uma mudança de última hora marcou a logística do Maracanã para a partida entre Flamengo e Atlético-MG, neste sábado, pela 29ª rodada do Brasileirão. Com o apoio da Polícia, um setor do estádio foi aberto para a torcida do Galo. Com transmissão em tempo real do LANCE!, a bola rola a partir das 19h.Nos últimos dias, os dois clubes não haviam chegado a uma conclusão sobre a parte do setor visitante - e trocaram farpas por meio de notas oficiais. Inicialmente, o Flamengo divulgou o serviço da partida apenas com ingressos para a própria torcida, algo que mudou na prática horas antes da partida.
O Setor Oeste, comumente conhecido como ‘misto’, foi aberto para a torcida do Galo. O acesso Sul B, logo ao lado do portão 10 do Maracanã, na Rua Eurico Rabello, foi aberto de forma exclusiva para torcedores do Galo - nas ruas, bloqueios com grades e policiais ajudaram a separar a entrada das torcidas.
Neste portão foi liberado os torcedores do Galo entrarem com a camisa do Atlético. O ingresso ao estádio foi de forma tranquila, com poucas filas e sem confusão.

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