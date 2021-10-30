Torcida do Atlético-MG é liberada para assistir ao jogo contra o Flamengo no Maracanã

Uma mudança de última hora marcou a logística do Maracanã para a partida entre Flamengo e Atlético-MG, neste sábado, pela 29ª rodada do Brasileirão. Com o apoio da Polícia, um setor do estádio foi aberto para a torcida do Galo. Com transmissão em tempo real do LANCE!, a bola rola a partir das 19h.Nos últimos dias, os dois clubes não haviam chegado a uma conclusão sobre a parte do setor visitante - e trocaram farpas por meio de notas oficiais. Inicialmente, o Flamengo divulgou o serviço da partida apenas com ingressos para a própria torcida, algo que mudou na prática horas antes da partida.