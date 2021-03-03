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Torcedores relatam problemas nas transmissões da Ferj e FlaTV+ na estreia do Flamengo no Estadual

Transmissões da FlaTV+ e Cariocão TV foram criticadas por torcedores após quedas e instabilidade do sinal durante a partida entre Flamengo e Nova Iguaçu, nesta terça-feira...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 22:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 22:23
Crédito: Marcelo Cortes/CRF
Uma das novidades do Campeonato Carioca de 2021 é a transmissão das partidas pelo pay-per-view dos próprios clubes e do Cariocão TV. A experiência dos torcedores de Flamengo e Nova Iguaçu, contudo, não foi totalmente positiva nesta terça-feira. Houve relatos de queda e instabilidades das transmissões da FlaTV+ - plataforma do clube da Gávea - e no Facebook da Ferj.
Na FlaTV+, o sinal caiu para os torcedores ainda no início do primeiro tempo, e, até cerca dos 35 minutos, ainda não havia sido reestabelecido para parte dos torcedores. Segundo outros relatos, o sinal voltou, mas seguiu instável.
A plataforma de streaming foi desenvolvida pelo clube e todo valor arrecadado tem destino o futebol do Flamengo. O plano para o Carioca custa R$ 129,90.No Facebook do Campeonato Carioca, que transmitirá as mesmas partidas da Record, emissora detentora dos direitos do torneio na TV aberta, o sinal foi interrompido durante a primeira etapa, mas restabelecido ainda nos 45 minutos iniciais, e alcançou mais de 50 mil espectadores durante a partida.
Com os problemas nas plataformas onlines, muitos torcedores relataram nas redes sociais que sintonizaram na transmissão da TV aberta, pela Record.Confira, abaixo, alguns relatos dos torcedores sobre a transmissão desta terça.

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