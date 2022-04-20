Torcedores que reclamaram de seguranças vão a hotel do Botafogo em Brasília a convite de Mazzuco

A chegada do Botafogo a Brasília teve muita festa, mas também reclamação de torcedores por conta da truculência dos seguranças. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram violência para afastar os alvinegros que aguardavam na frente do hotel. Dois dos envolvidos nessa confusão foram chamados pelo diretor-executivo de futebol do clube, André Mazzuco, e visitaram a concentração do time nesta quarta-feira.- Venho por meio desse tweet dizer que o Botafogo me convidou para ir ao Hotel onde o clube está concentrado como forma de retratação pelo fato ocorrido e mencionado anteriormente. Agradeço ao carinho por parte do André Mazzuco - escreveu Vini Nascimento, um dos presentes na ação, através do Twitter.