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Torcedores que reclamaram de seguranças vão a hotel do Botafogo em Brasília a convite de Mazzuco

Alvinegros criticaram a truculência dos seguranças do clube na chegada da delegação ao hotel para jogo da Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2022 às 13:47

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 13:47

A chegada do Botafogo a Brasília teve muita festa, mas também reclamação de torcedores por conta da truculência dos seguranças. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram violência para afastar os alvinegros que aguardavam na frente do hotel. Dois dos envolvidos nessa confusão foram chamados pelo diretor-executivo de futebol do clube, André Mazzuco, e visitaram a concentração do time nesta quarta-feira.- Venho por meio desse tweet dizer que o Botafogo me convidou para ir ao Hotel onde o clube está concentrado como forma de retratação pelo fato ocorrido e mencionado anteriormente. Agradeço ao carinho por parte do André Mazzuco - escreveu Vini Nascimento, um dos presentes na ação, através do Twitter.
Os alvinegros receberam camisas oficiais, posaram para foto com Mazzuco e também com um dos seguranças que aparecem nos vídeos.
O Alvinegro enfrenta o Ceilândia às 21h30 desta quarta-feira no Estádio Mané Garrincha. A partida é válida pela terceira fase da Copa do Brasil - o Glorioso entrou neste estágio por ter sido campeão do Brasileirão no ano passado. O Botafogo retorna ao Mané Garrincha pela primeira vez desde 2019.
Crédito: MazzucorecebeudoistorcedoresdoBotafogoquereclamaramdosseguranças(Foto:Reprodução

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