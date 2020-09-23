Torcedores protocolam auditoria externa no Flu, que diz já ter 'medidas para aumentar transparência'

Crédito: Nelson Perez /Fluminense F. C.

Os bastidores do Fluminense foram agitados na noite da última terça-feira. O clube recebeu a informação de que um grupo de mil torcedores protocolou um pedido de auditoria externa. Em nota oficial, a diretoria do Tricolor das Laranjeiras garantiu que "já possui o serviço e já implementa medidas para aumentar a transparência".

Além disto, frisou que é obrigado por lei a realizar esta auditoria e destacou que as ""demonstrações financeiras são auditadas pela Mazars, renomada empresa internacional criada em 1940 na França e atualmente presente em mais de 90 países". O clube ainda ratificou.

"A administração não apenas deseja melhorar seus mecanismos de controles internos, mas também permitir que o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo possam identificar qualquer questão relevante que deva ser considerada no processo de preparação de suas informações financeiras".

O Tricolor das Laranjeiras ainda apontou na nota que "tem o portal da transparência no site oficial, onde existem inúmeras informações que podem ser consolidadas com o balanço e com o orçamento publicado". Além disto, ressaltou que "o Fluminense é uma entidade privada que cumpre todas as suas responsabilidades legais e estatutárias".

SEGUE A NOTA OFICIAL DO FLUMINENSE

Nota Oficial - Esclarecimento sobre auditoria externa no clubeFluminense possui serviço de auditoria externa e já implementa medidas para aumentar a transparência

O Fluminense Football Club recebeu a notícia de que foi protocolado nesta terça-feira (22/09) um pedido de auditoria externa no clube. Diante disso, e da evidente necessidade de transparência que em nosso entendimento deve orientar todas as ações do clube, cabem algumas necessárias considerações a nossos torcedores:

O FLUMINENSE JÁ REALIZA AUDITORIA EXTERNA - Por conta da publicação dos balanços financeiros dos clubes, a auditoria externa é obrigatória por lei. Em especial na Lei do Profut, a qual o Fluminense está cumprindo de forma integral em todas as suas regras;

A AUDITORIA CONTRATADA É UMA DAS MELHORES DO MERCADO - As demonstrações financeiras do Fluminense são auditadas pela Mazars, renomada empresa internacional criada em 1940 na França e atualmente presente em mais de 90 países. A Mazars vem prestando um excelente serviço ao Clube e tem sido uma importante aliada no trabalho de aprimoramento do ambiente de governança corporativa do Fluminense. A administração não apenas deseja melhorar seus mecanismos de controles internos, mas também permitir que o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo possam identificar qualquer questão relevante que deva ser considerada no processo de preparação de suas informações financeiras.