Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Torcedores protocolam auditoria externa no Flu, que diz já ter 'medidas para aumentar transparência'
futebol

Torcedores protocolam auditoria externa no Flu, que diz já ter 'medidas para aumentar transparência'

Tricolor das Laranjeiras reforça que conta com empresa internacional para ajudar na auditoria: 'A administração não apenas deseja melhorar seus mecanismos de controles'...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 09:00
Crédito: Nelson Perez /Fluminense F. C.
Os bastidores do Fluminense foram agitados na noite da última terça-feira. O clube recebeu a informação de que um grupo de mil torcedores protocolou um pedido de auditoria externa. Em nota oficial, a diretoria do Tricolor das Laranjeiras garantiu que "já possui o serviço e já implementa medidas para aumentar a transparência".
Além disto, frisou que é obrigado por lei a realizar esta auditoria e destacou que as ""demonstrações financeiras são auditadas pela Mazars, renomada empresa internacional criada em 1940 na França e atualmente presente em mais de 90 países". O clube ainda ratificou.
"A administração não apenas deseja melhorar seus mecanismos de controles internos, mas também permitir que o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo possam identificar qualquer questão relevante que deva ser considerada no processo de preparação de suas informações financeiras".
O Tricolor das Laranjeiras ainda apontou na nota que "tem o portal da transparência no site oficial, onde existem inúmeras informações que podem ser consolidadas com o balanço e com o orçamento publicado". Além disto, ressaltou que "o Fluminense é uma entidade privada que cumpre todas as suas responsabilidades legais e estatutárias".
SEGUE A NOTA OFICIAL DO FLUMINENSE
Nota Oficial - Esclarecimento sobre auditoria externa no clubeFluminense possui serviço de auditoria externa e já implementa medidas para aumentar a transparência
O Fluminense Football Club recebeu a notícia de que foi protocolado nesta terça-feira (22/09) um pedido de auditoria externa no clube. Diante disso, e da evidente necessidade de transparência que em nosso entendimento deve orientar todas as ações do clube, cabem algumas necessárias considerações a nossos torcedores:
O FLUMINENSE JÁ REALIZA AUDITORIA EXTERNA - Por conta da publicação dos balanços financeiros dos clubes, a auditoria externa é obrigatória por lei. Em especial na Lei do Profut, a qual o Fluminense está cumprindo de forma integral em todas as suas regras;
A AUDITORIA CONTRATADA É UMA DAS MELHORES DO MERCADO - As demonstrações financeiras do Fluminense são auditadas pela Mazars, renomada empresa internacional criada em 1940 na França e atualmente presente em mais de 90 países. A Mazars vem prestando um excelente serviço ao Clube e tem sido uma importante aliada no trabalho de aprimoramento do ambiente de governança corporativa do Fluminense. A administração não apenas deseja melhorar seus mecanismos de controles internos, mas também permitir que o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo possam identificar qualquer questão relevante que deva ser considerada no processo de preparação de suas informações financeiras.
O FLUMINENSE JÁ IMPLEMENTOU MEDIDAS PARA AUMENTAR A TRANSPARÊNCIA - Além da publicação do balanço anual em jornal de grande circulação – obrigação legal e realizada pelo Fluminense em abril deste ano –, o clube tem o portal da transparência no site oficial, onde existem inúmeras informações que podem ser consolidadas com o balanço e com o orçamento publicado; Os balanços financeiros são publicados anualmente para conhecimento tanto dos sócios quanto dos torcedores. No Fluminense, estes balanços foram publicados normalmente EM 2020 e o orçamento aprovado por unanimidade no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal. Por fim, vale ressaltar que o Fluminense é uma entidade privada que cumpre todas as suas responsabilidades legais e estatutárias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados