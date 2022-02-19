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Torcedores pedem James Rodriguez a Ronaldo, que explica os motivos para não ter como trazer o meia

O nome do craque colombiano surgiu nas redes da Raposa e viralizou. O dono da SAF azul explicou que não há nada sobre o jogador...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 17:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 17:06
Os torcedores do Cruzeiro ficaram empolgados e foram às redes sociais do clube para pedir a Ronaldo, dono da SAF do clube azul, a contratação do meia colombiano James Rodríguez . O sonho dos cruzeirenses, longe de acontecer por sinal, virou brincadeira na rede com os pedidos para Ronaldo abrir o cofre e trazer o craque.
Ronaldo soube das manifestações durante live em seu canal no Twitch e falou sobre.
-Não temos nem o que oferecer a esse tipo de jogador. Nossa realidade é outra no momento. Mas vamos manter um time competitivo. Podem ter certeza-disse o Fenômeno.
James Rodríguez tem passagem por gigantes da Europa, como Real Madrid e Bayern de Munique. Atualmente, joga pelo Al-Rayyan, do Catar, após atuar pelo Everton, da Inglaterra. -Não tô sabendo de nada de James Rodríguez. Não tô sabendo de absolutamente nada. Não adianta soltar nomes e achar que é a nossa realidade, mas não é. Seria um grande nome, mas não é nossa realidade- disse Ronaldo.
O colombiano James Rodríguez já foi especualda no Brasil, mas pelo outro Palestra. Em 2021, surgiu a notícia de que ele poderia ir para o Palmeiras, mas não passou de boatos, já que ele apenas curtiu uma postagem do Verdão.
Crédito: ImagemdeJamesRodriguezviralizounainternetcomacamisadoCruzeiro-(Reprodução/Internet

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