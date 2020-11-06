Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Torcedores pedem em faixa chance a Felipão para o atacante Zé Eduardo

O jogador, que veio do América-RN para reforçar o elenco, ainda não foi escalado como titular por nenhum treinador que passou pela Toca da Raposa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 nov 2020 às 21:26

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 21:26

Crédito: Os torcedores colocaram a faixa em frente à Toca da Raposa II para tentar sensibilizar o técnico do Cruzeiro-(Reprodução
Um “mistério” deixa os torcedores do Cruzeiro curiosos: por que o atacante Zé Eduardo, que estava emprestado ao América-RN, e foi solicitado de volta à Raposa não tem uma chance na equipe? Desde que chegou, depois de um esforço da diretoria para convencer o time potiguar a liberar o jogador, Zé Eduardo, de 21 anos, não caiu nas graças de nenhum técnico que passou ou está na Toca da Raposa. Adilson Batista, Enderson Moreira, Ney Franco e Felipão não utilizam o atacante, que marcou nove gols em 10 jogos na temporada e entrou em campo apenas 20 minutos no jogo contra o Oeste, ainda sob o comando de Ney Franco. Com essa situação, torcedores do clube deixaram uma faixa em frente o CT cruzeirense, pedindo uma chance para o jovem atacante. A mensagem era endereçada a Felipão com os seguintes dizeres: “Felipão, ouça a torcida, dê uma chance ao Zé Eduardo” Luiz Felipe Scolari disse que pensa em um elenco mais experiente. E, com sua preferência por Marcelo Moreno e a chegada de Willian Pottker , o espaço para que o cruzeirense veja o Zé Eduardo em ação parece ficar mais reduzidas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES
Imagem de destaque
Oportunidades imobiliárias em meio à 'tempestade global'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados