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futebol

Torcedores do Sport querem a permanência da Salernitana na elite italiana

Manutenção da equipe onde está o atacante "forçaria" os italianos a comprarem o atleta...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 14:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 14:50
Durante entrevista que concedeu ao portal 'ge', o atacante Mikael, emprestado pelo Sport à Salernitana-ITA, fez questão de agradecer o apoio notado por torcedores do Leão na briga que sua equipe vem travando para se manter na elite do futebol italiano.>20 astros do futebol brasileiros que nunca jogaram o Mundial- Queria agradecer pela torcida de vocês pela Salernitana permanecer na Série A e pelo meu sucesso. Obrigado de coração, estamos juntos sempre. Sempre vou amar o Sport e ele sempre vai estar no meu coração - ratificou o atleta de 22 anos de idade.
Além do apreço natural pelo jogador de passagem recente importante pelo clube da Praça da Bandeira, o apoio dos torcedores do Sport também possui um elemento financeiro envolvido onde a equipe pernambucana seria diretamente beneficiada pela "salvação" da Salernitana.
Isso porque, no acordo de empréstimo, existe a obrigatoriedade dos italianos em exercer o direito de compra caso a equipe se mantenha na primeira divisão da Itália, algo que renderia quase R$ 27 milhões aos cofres do Leão da Ilha.
Para que esse cenário se confirme, a Salernitana precisa ao menos se manter na 17ª posição nas duas últimas rodadas do Calcio. Neste momento, a equipe tem apenas um ponto a mais do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Cagliari.
Crédito: AtletafezsetepartidasnaItáliasemnenhumgolmarcado(Divulgação/Salernitana

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