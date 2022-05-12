Torcedores do Sport querem a permanência da Salernitana na elite italiana

Durante entrevista que concedeu ao portal 'ge', o atacante Mikael, emprestado pelo Sport à Salernitana-ITA, fez questão de agradecer o apoio notado por torcedores do Leão na briga que sua equipe vem travando para se manter na elite do futebol italiano.>20 astros do futebol brasileiros que nunca jogaram o Mundial- Queria agradecer pela torcida de vocês pela Salernitana permanecer na Série A e pelo meu sucesso. Obrigado de coração, estamos juntos sempre. Sempre vou amar o Sport e ele sempre vai estar no meu coração - ratificou o atleta de 22 anos de idade.

Além do apreço natural pelo jogador de passagem recente importante pelo clube da Praça da Bandeira, o apoio dos torcedores do Sport também possui um elemento financeiro envolvido onde a equipe pernambucana seria diretamente beneficiada pela "salvação" da Salernitana.

Isso porque, no acordo de empréstimo, existe a obrigatoriedade dos italianos em exercer o direito de compra caso a equipe se mantenha na primeira divisão da Itália, algo que renderia quase R$ 27 milhões aos cofres do Leão da Ilha.

Para que esse cenário se confirme, a Salernitana precisa ao menos se manter na 17ª posição nas duas últimas rodadas do Calcio. Neste momento, a equipe tem apenas um ponto a mais do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Cagliari.