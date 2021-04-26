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futebol

Torcedores do Santos protestam na Vila após derrota no clássico

Santistas cobraram os jogadores e um bom resultado diante do Boca Juniors na terça...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 00:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 00:08
Crédito: Reprodução
Alguns torcedores do Santos protestaram contra o time na Vila Belmiro após a derrota por 2 a 0 para o Corinthians, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O protesto reuniu cerca de 30 torcedores e foi acompanhado de perto pela Polícia Militar.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista
Os torcedores cantavam coros como "Time sem vergonha" e "Se não ganhar na terça o bicho vai pegar". O protesto não estava direcionado diretamente para o técnico Ariel Holan.
É o segundo protesto seguido na Vila Belmiro. Na semana passada, os muros da Vila amanheceram pichados após a derrota para o Barcelona-EQU pela fase de grupos da Copa Libertadores.O Santos perdeu os últimos três jogos diante de Barcelona-EQU, Novorizontino e Corinthians. O Peixe é o vice-líder do Grupo D do Paulistão, com nove pontos. Na Libertadores, o time é o lanterna do grupo, ainda sem pontuar.
O próximo compromisso será na terça-feira, diante do Barcelona, na Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

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