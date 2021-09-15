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futebol

Torcedores do Santos protestam em frente à Vila Belmiro após eliminação

Equipe foi eliminada em casa da Copa do Brasil e não vence há oito jogos...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 00:22

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2021 às 00:22
Crédito: Gustavo Oliveira/athletico.com.br
O que era apoio no começo da noite se transformou em protesto na Vila Belmiro após o encerramento do jogo. Com a derrota por 1 a 0 para o Athletico Paranaense, o Peixe foi desclassificado da Copa do Brasil. No primeiro duelo, no Paraná, o resultado foi o mesmo da Baixada Santista.Após a partida, torcedores santistas protestaram na frente do estádio. Um dos principais alvos foi o lateral Pará. Atleta experiente, ele voltou a ser titular com a lesão de Madson.Na porta do vestiário, os torcedores gritavam: "Pará, c... Fora do Peixão" e "Pará, vai se f... Nosso Santos não precisa de você".O Santos não vence uma partida tem mais de um mês. O último triunfo do Peixe aconteceu no dia 12 de agosto, diante do Libertad, na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana. Desde então, o Santos tinha disputado até essa noite sete jogos, com três empates (Fortaleza, Internacional e Bahia) e quatro derrotas (Libertad, Athletico-PR, Flamengo e Cuiabá).
Outros gritos foram também possíveis de ouvir, como "Ou joga por amor ou joga por terror" e "Time vagabundo".
O Santos agora volta todas as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, a equipe enfrenta o Ceará, na Arena Castelão, com o objetivo de encerrar o jejum de oito partidas sem vitórias na temporada.

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