Torcedores do Palmeiras protestam em manifesto na porta do Allianz após derrota

Minutos depois de ver seu time ser eliminado pelo CRB, no Allianz Parque, alguns torcedores do Palmeiras foram à saída do estádio para protestarem contra direção, elenco e até Abel Ferreira. Entre vários cantos entoados, todas as áreas do clube foram criticadas.A Mancha Alvi Verde, principal torcida organizada do Palmeiras, publicou um manifesto criticando Abel Ferreira, a diretoria e o elenco, além de exigir mudanças e cobrar uma vitória diante do Corinthians no sábado. O Palmeiras volta a perder uma disputa de pênaltis, dessa vez, em casa. A derrota para o CRB, no tempo normal e nas penalidades, elimina o atual campeão da Copa do Brasil da competição e se soma às outras 3 derrotas recentes – no Mundial, na Recopa e na Supercopa.