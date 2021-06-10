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futebol

Torcedores do Palmeiras protestam em manifesto na porta do Allianz após derrota

Depois de eliminação para o CRB, cânticos foram entoados na porta do estádio...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 22:40

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 22:40

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Minutos depois de ver seu time ser eliminado pelo CRB, no Allianz Parque, alguns torcedores do Palmeiras foram à saída do estádio para protestarem contra direção, elenco e até Abel Ferreira. Entre vários cantos entoados, todas as áreas do clube foram criticadas.A Mancha Alvi Verde, principal torcida organizada do Palmeiras, publicou um manifesto criticando Abel Ferreira, a diretoria e o elenco, além de exigir mudanças e cobrar uma vitória diante do Corinthians no sábado. O Palmeiras volta a perder uma disputa de pênaltis, dessa vez, em casa. A derrota para o CRB, no tempo normal e nas penalidades, elimina o atual campeão da Copa do Brasil da competição e se soma às outras 3 derrotas recentes – no Mundial, na Recopa e na Supercopa.
O Verdão volta a campo no próximo sábado (12), diante do Corinthians, em casa, pela 3ª rodada do Brasileirão.

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