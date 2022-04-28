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Torcedores do Palmeiras denunciam caso de racismo durante vitória sobre o Emelec pela Libertadores

Perfil no Twitter compartilhou vídeo em que um torcedor da equipe equatoriana chama os brasileiros de "macacos" na arquibancada do Estádio George Capwell...
LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2022 às 01:09

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 01:09

Aproximadamente um dia depois de ato racista na Neo Química Arena, na vitória do Corinthians sobre o Boca Juniors, pela Libertadores, a competição continental teve mais um caso lamentável desse tipo partindo de um torcedor do Emelec para os torcedores do Palmeiras, nesta quarta-feira, no Equador.GALERIA> Palmeiras tem 14 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube no elenco
TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores-2022 clicando aqui
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O caso de injúria racial aconteceu no Estádio George Capwell, em Guayquil, durante a vitória por 3 a 1 do Verdão sobre a equipe da casa. O registro foi compartilhado pelo perfil "Herança da história", ligado à Mancha Verde, principal organizada do clube. No vídeo, um torcedor do Emelec aparece chamando os brasileiros de "Macaco! Macaco! Vocês são todos macacos".
Até o fechamento desta reportagem, o cidadão que protagoniza o lamentável vídeo não foi identificado. Tanto o Emelec quanto a Conmebol ainda não se manifestaram sobre o acontecimento. O Palmeiras, porém, disse o seguinte:
"A Sociedade Esportiva Palmeiras se solidariza com os seus torcedores que foram vítimas de ofensas racistas durante o jogo disputado nesta quarta-feira em Guayaquil, no Equador.
É inaceitável que no ambiente do futebol ainda tenhamos de conviver com manifestações tão rasteiras. Lamentamos profundamente esse episódio e esperamos que as autoridades competentes tomem as devidas providências para que cenas assim não mais se repitam. Basta!"
Na última terça-feira, na Neo Química Arena, um torcedor do Boca Juniors imitou um macaco para a torcida do Corinthians, foi filmado e imediatamente identificado. Apesar de ter sido detido, pagou fiança de R$ 3 mil e foi liberado para voltar para a Argentina e ironizou o acontecido ao chegar em seu país.
Crédito: TorcedordoEmelecfezinjúriasracistascontraatorcidadoPalmeiras(Foto:Reprodução/TwitterHerançadaHistória

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