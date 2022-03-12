Torcedores do Fluminense marcam protesto contra a venda de Luiz Henrique

O Fluminense encaminhou da venda de Luiz Henrique por R$ 70 milhões para o Real Bétis da Espanha. Com isso, a torcida ficou inconformada e marcou um protesto nas Laranjeiras contra a negociação. Os torcedores consideram inadmissíveis os valores envolvidos, uma vez que o camisa 11 está na sua melhor fase e cobram esclarecimentos por parte da diretoria.Nas redes sociais, há uma campanha pela permanência do jovem e as hashtags '#70MilhõesNão' e '#FicaLH' estão entre os trending topics. Além disso, nas postagens do pré-jogo entre Fluminense e Boavista, os tricolores mostraram sua indignação com a transação.