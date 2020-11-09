Torcedores do Flamengo picham muro da Gávea e pedem 'fora Dome'

Torcedores do Flamengo picharam o muro da Gávea na noite do último domingo e pediram a saída do técnico Domènec Torrent. A revolta aconteceu após o clube carioca ser goleado para o Atlético-MG por 4 a 0 pelo Campeonato Brasileiro.No CT do Ninho do Urubu, uma faixa foi estendida com um pedido para que Marcos Braz demitisse o "Jumènec" do comando técnico. O catalão sofreu sua segunda goleada consecutiva no Brasileirão e está sem vencer há três partidas, justamente contra as equipes que estão no topo da tabela do torneio.No desembarque do elenco na madrugada desta segunda-feira no Rio de Janeiro, um grupo de 30 torcedores receberam os atletas aos xingamentos e com rojões. Um dos principais alvos dos ataques foi o zagueiro Gustavo Henrique, autor do primeiro gol do Galo.