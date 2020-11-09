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futebol

Torcedores do Flamengo picham muro da Gávea e pedem 'fora Dome'

Revolta da torcida acontece após nova goleada sofrida pela equipe no Campeonato Brasileiro. Flamengo ocupa 3ª posição com três jogos a mais do que o São Paulo...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 08:54

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 08:54

Crédito: Torcedor pede saída de Domènec Torrent do Flamengo (Reprodução/Twitter
Torcedores do Flamengo picharam o muro da Gávea na noite do último domingo e pediram a saída do técnico Domènec Torrent. A revolta aconteceu após o clube carioca ser goleado para o Atlético-MG por 4 a 0 pelo Campeonato Brasileiro.No CT do Ninho do Urubu, uma faixa foi estendida com um pedido para que Marcos Braz demitisse o "Jumènec" do comando técnico. O catalão sofreu sua segunda goleada consecutiva no Brasileirão e está sem vencer há três partidas, justamente contra as equipes que estão no topo da tabela do torneio.No desembarque do elenco na madrugada desta segunda-feira no Rio de Janeiro, um grupo de 30 torcedores receberam os atletas aos xingamentos e com rojões. Um dos principais alvos dos ataques foi o zagueiro Gustavo Henrique, autor do primeiro gol do Galo.

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