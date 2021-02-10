Torcedores do Flamengo brincam com 'indício' da volta de Rafinha ao clube em foto do elenco no Ninho

A possibilidade de Rafinha voltar a defender o Flamengo é real - e está mexendo muito com a Nação. Em foto descontraída do elenco durante a atividade desta quarta-feira, os torcedores, nas redes sociais, apontaram o que seria um indício da volta do camisa 13: o meia Arrascaeta apontando para um Gatorade, bebida isotônica que virou marca registrada das brincadeiras com o lateral-direito em sua passagem pelo Ninho do Urubu, entre 2019 e 2020.