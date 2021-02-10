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Torcedores do Flamengo brincam com 'indício' da volta de Rafinha ao clube em foto do elenco no Ninho

Em foto descontraída dos jogadores, Arrascaeta posa apontando para uma bebida isotônica, que virou marca registrada do lateral-direito em sua passagem pelo Flamengo...
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Publicado em 

10 fev 2021 às 17:56

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 17:56

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
A possibilidade de Rafinha voltar a defender o Flamengo é real - e está mexendo muito com a Nação. Em foto descontraída do elenco durante a atividade desta quarta-feira, os torcedores, nas redes sociais, apontaram o que seria um indício da volta do camisa 13: o meia Arrascaeta apontando para um Gatorade, bebida isotônica que virou marca registrada das brincadeiras com o lateral-direito em sua passagem pelo Ninho do Urubu, entre 2019 e 2020.
Confira as publicações feitas pelos torcedores nas redes sociais abaixo.De férias no Rio de Janeiro desde segunda-feira, o lateral está em negociação com o Flamengo e terá reuniões com a diretoria rubro-negra nos próximos dias. Diante da nova realidade financeira, o clube carioca impôs condições, incluindo o tempo de contrato de apenas uma temporada, algo que não incomoda a Rafinha.

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