Torcedores do Corinthians se manifestam em frente ao CT e representantes falam com Duilio

Crédito: Divulgação/Gaviões da Fiel

Em meio à busca por reforços no mercado, a torcida ainda se mostra insatisfeita com a atual fase do clube tanto dentro quanto fora de campo. Nesta quarta-feira, um grupo de torcedores, representando as organizadas corintianas, foi até a porta do CT Joaquim Grava para protestar mais uma vez contra a atual diretoria. A alguns membros foi permitida a entrada no local.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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De acordo com a reportagem do "Meu Timão", que estava presente na manifestação, cinco representantes de cada organizada pôde entrar no CT para conversar com os dirigentes do departamento de futebol do Alvinegro.

Após a pequena reunião, o presidente Duilio Monteiro Alves foi até a grade que cerca o CT para conversar com aqueles que ficaram do lado de fora. Ainda segundo o "Meu Timão", o mandatário pediu paciência por sete jogos do Campeonato Brasileiro até que as coisas se ajeitem dentro de campo, já projetando a estreia de Giuliano e a chegada de mais reforços para o elenco.Para esta quinta-feira, estão previstas manifestações em várias cidades do Brasil com faixas de protesto contra os dirigentes corintianos. A ação é de autoria do "Movimento Salve o Corinthians", fundado por organizadas do clube.

Além de Giuliano, já oficializado, Renato Augusto e Roger Guedes podem ser os próximos jogadores a reforçarem o elenco corintiano. Atualmente, o Timão ocupa a 12ª posição na tabela do Brasileirão-2021 com 14 pontos.

Confira o que disse a Gaviões da Fiel em postagem no Twitter:

"Quarta-feira, 21 de julho de 2021 | CT Joaquim Grava

Os Gaviões da Fiel Torcida, continuam protestando e cobrando diariamente a diretoria do Sport Club Corinthians Paulista, qual não age de maneira transparente com o torcedor Corinthiano.

A ideia sempre será a mesma, não compactuamos com essa diretoria omissa e nossa luta continua. FORA TODO MUNDO.

Nós não vamos descansar. Essa corja inteira vai cair.