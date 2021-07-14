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futebol

Torcedores do Corinthians protestam com faixas no CT e na sede do clube

Grupo de torcedores do "Movimento Salve o Corinthians" estenderam faixas com críticas à diretoria e cobrança ao Conselho de Ética do clube para punição contra Andrés Sanchez...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 15:30

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 15:30

Crédito: Fernando Lago/Divulgação
Na manhã desta quarta-feira (14), um grupo de torcedores do Corinthians estendeu faixas em frente ao CT Joaquim Grava, em Guarulhos, e na sede social do clube, no bairro do Tatuapé, para protestar contra a diretoria atual e para cobrar o Conselho de Ética. A autoria da ação é do "Movimento Salve o Corinthians".TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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O movimento é apoiado pelas organizadas corintianas, como a Gaviões da Fiel, que usou suas redes sociais para divulgar as imagens do protesto e endossou as críticas ao grupo Renovação & Transparência, do qual fazem parte o ex-presidente Andrés Sanchez e o atual Duilio Monteiro Alves.
Há cerca de um mês, houve uma grande manifestação em frente ao Parque São Jorge, reunindo as maiores organizadas do Timão, que criticaram também a atual direoria e os antigos dirigentes que, na visão deles, afundaram o clube.
A reclamação em relação ao Conselho de Ética se da por conta dá reprovação das contas de 2019, que implicaria punição ao ex-presidente Andrés Sanchez. O grupo de torcedores cobra que os culpados sofram as sanções previstas.
As faixas estendidas tinham os seguintes dizeres:
- Gavião que aprovou as contas, igual traidor da entidade!!!- Contas reprovadas, e agora conselho de ética???- Andrés e Duilio, cepas do mesmo vírus!!!​- Muito dinheiro e pouco futebol.- Criado por operários, roubado por empresários.- Renovação & Transparência? Inimigos da Fiel torcida... Basta!!!

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