Torcedores do Corinthians protestam com faixas no CT e na sede do clube

Crédito: Fernando Lago/Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (14), um grupo de torcedores do Corinthians estendeu faixas em frente ao CT Joaquim Grava, em Guarulhos, e na sede social do clube, no bairro do Tatuapé, para protestar contra a diretoria atual e para cobrar o Conselho de Ética. A autoria da ação é do "Movimento Salve o Corinthians".TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O movimento é apoiado pelas organizadas corintianas, como a Gaviões da Fiel, que usou suas redes sociais para divulgar as imagens do protesto e endossou as críticas ao grupo Renovação & Transparência, do qual fazem parte o ex-presidente Andrés Sanchez e o atual Duilio Monteiro Alves.

Há cerca de um mês, houve uma grande manifestação em frente ao Parque São Jorge, reunindo as maiores organizadas do Timão, que criticaram também a atual direoria e os antigos dirigentes que, na visão deles, afundaram o clube.

A reclamação em relação ao Conselho de Ética se da por conta dá reprovação das contas de 2019, que implicaria punição ao ex-presidente Andrés Sanchez. O grupo de torcedores cobra que os culpados sofram as sanções previstas.

As faixas estendidas tinham os seguintes dizeres: