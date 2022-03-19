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Torcedores comentam sobre a atmosfera no treino aberto do Vasco: 'A torcida é diferenciada'

Vascaínos comentam sobre a atmosfera em São Januário...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2022 às 17:47

Publicado em 19 de Março de 2022 às 17:47

Mais de 10 mil pessoas marcaram presença em São Januário para prestigiar e dar seu último apoio no treino aberto do time. A torcida fez uma grande festa na arquibancada, na véspera do clássico de domingo contra o Flamengo, pelo segundo jogo da semifinal do Carioca.Após o treino, torcedores vascaínos falaram ao LANCE! sobre a atmosfera e o ambiente na Colina, durante o treino. Um deles, foi Leonardo Vieira, que falou sobre a festa e também a confiança para o jogo :
- A torcida é diferenciada, é única. Até o treino aberto de hoje, eu não estava muito confiante, mas depois do que a torcida fez hoje, a atmosfera e a energia, me animou um pouco mais e me trouxe mais esperança. E para os jogadores também. Foi uma "bola dentro" esse treino aberto.​+Veja algumas das imagens do treino aberto do Vasco
Para muitos, o treino aberto serviu para motivar mais os jogadores. Ao LANCE!, João Machado também comentou um pouco sobre o fato e falou sobre a atmosfera:
- Ajudou a dar um ânimo. Tinha bastante gente, uma das principais organizadas do Vasco que não pode ir aos jogos, pôde ir no treino. Isso deve dar um gás para o time, com certeza. Não tenho ideia de como definir a atmosfera estava incrível.
O Vasco enfrenta o Flamengo, neste domingo, às 16h, no Maracanã, pelo segundo jogo das semifinais do Carioca. O Vasco precisa vencer por dos gols ou mais para se classificar.
Crédito: ManhãdestesábadofoimarcadapelotreinoabertocomfestadatorcidaemSãoJanuário(RafaelRibeiro/Vasco

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