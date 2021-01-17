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Torcedora do Corinthians, primeira vacinada no país contra a Covid-19 recebe homenagem do clube

A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, foi a primeira imunizada pela Coronavac e reside em Itaquera, reduto de seu clube do coração, o Timão, que homenageou a corintiana...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2021 às 17:02

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 17:02

Crédito: Governo do Estado de São Paulo
Neste domingo, o Brasil deu um importante passo para combater a Covid-19 no país com a aprovação do uso emergencial de duas vacinas, sendo uma delas a Coronovac, feita em parceria com o Instituto Butantan. E a primeira pessoa vacinada após o aval foi a enfermeira Mônica Calazans, fanática torcedora do Corinthians.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Confira a evolução do Corinthians desde a chegada de Mancini
Aos 54 anos, residente em Itaquera, ela trabalha em turnos de 12 horas, em dias alternados, na UTI do Hospital Emílio Ribas. Segundo o site do Governo do Estado de São Paulo, enquanto Mônica não está em serviço, faz questão de assistir aos jogos do Timão. Neste momento de pandemia, isso acontece apenas pela TV, mas antes era presença assídua na Neo Química Arena.
- Não é apenas uma vacina. É o recomeço de uma vida que pode ser justa, sem preconceitos e com garantia de que todos nós teremos as mesmas condições de viver dignamente, com saúde e bem-estar - disse Mônica, que faz parte do perfil de risco para a doença, pois é obesa, hipertensa e diabética.Por essa paixão da enfermeira, que se tornou a primeira vacinada contra a Covid-19, o Corinthians usou suas redes sociais para homenagear uma de suas torcedores mais ilustres. Além do clube, o próprio presidente Duílio Monteiro utilizou seu Twitter para convidar a Fiel torcedora para ir ao Parque São Jorge receber uma homenagem pessoalmente pela importância para o país.
- Hoje, uma corintiana de Itaquera fez história. Para a enfermeira Mônica Calazans, a 1ª pessoa vacinada contra o coronavírus no país, meu desejo de muita saúde em nome da Fiel e já faço o convite para que ela venha ao Parque São Jorge para uma merecida homenagem - declarou Duílio. - Parabéns, Mônica Calazans. Saber que a primeira brasileira vacinada contra a Covid-19 é uma enfermeira corintiana de Itaquera é algo que comove a todos nós. A Fiel inteira te abraça no simbolismo e na esperança trazida por este momento - escreve o clube em um post no Instagram.

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