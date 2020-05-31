Torcedor relembra como foi ver o tetracampeonato do Flu de perto

Crédito: Acervo Pessoal

Ver de perto o título brasileiro do clube de coração é o sonho de todos os torcedores. Em 2012, o tricolor Lucas Vasconcelos foi um dos privilegiados que puderam ver de perto a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, que garantiu o tetracampeonato ao Fluminense naquele ano. Em conversa com o LANCE!, o estudante de 24 anos falou sobre as memórias daquela tarde em Presidente Prudente-SP.

– Foi uma mistura de sentimentos . Uma emoção por estar comemorando outro título brasileiro em tão pouco tempo, felicidade por ter conseguido ir ao jogo e uma sensação de dever cumprido. Acompanhei grande parte daquele campeonato indo aos jogos, se não me engano, fui a 31 rodadas, a maioria delas acompanhado de uns amigos que infelizmente tiveram problemas com o voo no dia do jogo e não conseguiram ir a Prudente. Lembro que quando soube que eles não iriam ao jogo, dei uma desanimada. Depois de uma ligação de um deles, chorando, e me pedindo para voltar com o título, eu me senti com o dever de voltar de lá com esse título para que eles pudessem ao menos comemorar nas Laranjeiras e foi o que aconteceu – contou Lucas.

A confiança grande na equipe fez o jovem, morador do Rio de Janeiro, apostar na ida de última hora à partida a mais de 900 quilômetros de distância. O gol de Fred, aos 43 do segundo, tempo transformou a ansiedade do jovem em euforia e fez o esforço valer a pena.

– Você ia para qualquer jogo, em qualquer estádio, com a sensação de que o time faria um gol a qualquer momento e que sairia com a vitória. Então eu imaginava ganhar aquele jogo, mas achava difícil conquistar o brasileiro naquela rodada por não depender apenas de nós. A gente dependia do resultado do Galo contra um Vasco, no meio de tabela, aqui no Rio. Quando chegou notícia de que o jogo deles havia acabado 1 a 1, ficamos naquela expectativa de voltar para o Rio com título. Assim que o Fred colocou aquela bola na rede, eu só lembro que saí correndo sem rumo e fui parar em cima da grade para comemorar. O que era angústia e ansiedade, virou êxtase e felicidade – lembrou o jovem.