Torcedor 'maluco', Textor nos braços da torcida e pedidos por Zahavi: a chegada de Luís Castro ao Botafogo

Luís Castro teve uma 'amostra grátis' da torcida do Botafogo. O treinador foi recepcionado por cerca de 50 botafoguenses na manhã deste domingo, durante a chegada ao Brasil no Aeroporto do Galeão. Os torcedores vibraram com a chegada do português e a vinda de John Textor, dono do clube.
O aeroporto, por alguns minutos, virou uma pequena parte do Estádio Nilton Santos. Luís Castro destacou justamente a importância da torcida nas primeiras falas como treinador do Botafogo.
Fernando Cardoso se destacou entre as pessoas presentes. O torcedor foi um dos primeiros a chegar no Galeão - estava no local por volta de 5h30 - e não parou de cantar. Ele inventou músicas, cobrou reforços e desejou boa sorte a Luís Castro. Os vídeos do botafoguense viralizaram nas redes sociais.
André Mazzuco, diretor de futebol do Botafogo, foi um dos principais 'alvos' das marchinhas de Fernando - que muitas vezes puxava as músicas sozinho, mas mesmo assim não desistia de cantar e até mesmo ficou sem voz. "Ô Mazzuco, eu tô maluco", cantava o torcedor. TEXTOR E LUÍS CASTRO NOS BRAÇOS DA TORCIDATudo ficou uma loucura quando John Textor e Luís Castro saíram do portão de desembarque. Enquanto o português foi atender aos veículos de imprensa, o norte-americano foi falar com os torcedores. Selfies, vídeos e até abraços: o executivo literalmente ficou entre os braços da galera.
A torcida, claro, aproveitou a chance para fazer pedido. Logo os gritos por Eran Zahavi, atacante que negocia com o Botafogo, foram ouvidos. John Textor fez um símbolo de legal com as mãos e apontou para Luís Castro logo depois.
O Botafogo enviou uma proposta formal pelo israelense na última semana e busca um acordo para ter o atacante. Luís Castro aprova o nome e John Textor é uma das pessoas que está cuidando da negociação.